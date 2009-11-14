'Dansçılarım Jackson’la sahneye çıktı'

“Gösterilerimizde en son teknolojiyi kullanıyoruz”

“Çok zayıf dansçı estetik değil”

Todes kendisi de eski bir dansçı olan koreograf Alla Duhova tarafından 1987 yılında St. Petersburg’da kuruldu. Duhova ile ülkemizde sergileyecekleri gösteri öncesinde dansa başlama öyküsü, Todes’in kuruluşu ve geldikleri nokta hakkında konuştuk.Annem beni 11 yaşındayken koreografik folklor stüdyosuna yazdırdı. Okulu bitirene kadar buraya devam ettim. “Filler ve Dansçılar” isimli bir sirk gösterisinde çalışmak için davet aldım. Böylece bağımsız hayatım başlamış oldu. Ama sakatlandığım için sirk kariyerim aynı sene sona erdi. Daha sonra bahar ve yaz aylarında “Gaydar” isimli çocuk kampında çalıştım. Bu arada da bir dans grubu kurmaya karar verdim. Modern koreografilerle danslar sahneye koyarken grup da kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. Beraber çeşitli yarışma ve festivallere katıldık. Bu festivallerin birinde St. Petersburg’lu dansçılarla tanıştık ve gruplarımızı birleştirmeye karar verdik. Birleşen iki grubun ismi Todes oldu. Sene 1987’ydi.Koreografilerim başıma gelen olayların etkisiyle ortaya çıkıyor. Kelimelerle ifade etmenin zor olduğu durumları dansla anlatmanız mümkündür. Kısaca özel hayatımdan besleniyorum diyebilirim.1990’dan bu yana “Todes” olarak tüm dünyada turnelere çıkıyoruz. Grubum ABD, Avustralya, İsrail, Fransa, Çin, Bulgaristan ve diğer ülkelerde sahneye çıktı. Dansçılarım Michael Jackson’ın Seul ve Münih’te verdiği yardım konserlerinde ve Mariah Carey, Ricky Martin, Boys 2 Men gibi dünyaca ünlü yıldızlarla dans ettiler.Bizim kendimize özgü orijinal bir tarzımız var. Bu Todes’i Rusya’daki diğer dans gruplarından ayıran bir özellik. Ayrıca profesyonel yaklaşımımız, farklı kostüm tasarımlarımız ve gösterilerimizde en son teknolojiyi kullanmamız bizi başarılı kılan diğer özelliklerimiz.Her sabah ve akşam yüzümü musluk suyu yerine papatya suyu ile yıkarım. Jimnastik aletleriyle egzersiz yapmaya gayret ederim. Duşumu aldıktan sonra hafif bir kahvaltı yaparım. Ama asıl önemli olan gözlerdeki parlaklık. Güzelliğin genel bir reçetesi olamaz. Her şey kişinin kendisine bağlıdır. Ancak insanlara kendilerini güzel hissetmeleri ve formlarını korumaları için mutlaka dans etmelerini öneriyorum.Çalışma saatlerimiz düzensiz. Bazen geceleri provalarımız ya da konserlerimiz oluyor. Bu şartlarda rejim yapılamıyor ama dansçıların öyle bir fiziksel aktivitesi var ki kilo almıyorlar. Önceleri bazı kızların bu tip sorunları olurdu. Kilo aldıklarında onları cezalandırırdım. Şimdi işler tersine döndü. Bazen kimisinin gereğinden fazla zayıfladıklarını görüyor ve kilo almalarını istiyorum. Banagöre çok zayıf bir dansçının da aç bir görüntüsü olur ki bu hiç estetik değil.Todes 20 Kasım Cuma ve 21 Kasım Cumartesi saat 21.00’de, 22 Kasım Pazar günü ise saat 15.00’te Tim sahnesinde olacak. Biletler Biletix’te ve Tim gişelerinde.