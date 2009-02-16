Dansçılar okuldan yetişecek

Dans Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, dansın daha bilimsel yapılması ve yaygınlaştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde "Dans Meslek Lisesi" açılması için girişimde bulunduklarını söyledi.



Çinkitaş, 21 Şubat Cumartesi günü Ankara'da yapılacak federasyon başkanlığı seçim çalışmaları için geldiği Hatay'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumunun halk oyunlarındaki başarılarını, dansta da gösterecek yetenekte olduğunu, son yıllarda uluslararası arenada kazanılan madalyaların bunu kanıtladığını belirtti.



Dans federasyonun henüz 3 yaşında olmasına rağmen en hızlı ilerleyen ve aşama yapan federasyon olduğunu ifade eden Çinkitaş, şöyle devam etti:



"2006 yılında Ever Oral'ın kurucu başkanlığında faaliyete başlayan federasyonun her kademesinde görev yaptım. Türkiye'de 30 yıl kadar önce ilk dans topluluğunu kuran ve bu dalın öncülüğünü yapanlardanım. 20 aydır federasyon başkanlığı yapmaktayım. Görevim sırasında bir çok ilklere imza attık. 100 kadar lisanslı dansçı sayısını 3 bin 87'ye, 30 antrenör sayısını 368'e, 20 hakem sayısını da 298'e çıkarılmasını sağladım. Dargın ve kırgın olan sporcu ve kulüpleri toparladım. Şu anda, ana branşı dans olan 50 kulübe sahibiz, ancak dansın daha bilinçli yapılması için Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile görüşerek, Türkiye'de ilk kez Antalya'da 'Dans Meslek Lisesi' açılması için girişimlerde bulundum. Bakan Çelik de olaya sıcak baktı. Bunu önümüzdeki eğitim, öğretim yılında hizmete geçireceğiz. Sportif, sanatsal ve sosyal bileşen olan dansı, Brezilya örneğindeki gibi bilimsel anlamda değerlendireceğiz."





Tüm ilçe ve köylerde dans yapılacak



AB'nin Avrupa Konseyi Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 2010 yılında "Avrupa'nın Kültür Başkent"i unvanını aldığını belirten Çinkitaş, "İstanbul, 2010 yılında 10 milyon turist ağırlayacak. Başta Dışişleri olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteğiyle yıl içinde değişik dans gruplarıyla gösteriler yapacağız. Bu ülkemizde ilk kez gerçekleşecek. Ayrıca, aynı yıl içinde 'Avrasya Dans Olimpiyatları' düzenleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız üst düzeyde sürüyor. Amacımız, Latin dansları, salsa, Arjantin tango, oryantal gibi dansları sevdirmek ve yaygınlaştırmak olacak" diye konuştu.



Karadeniz'in ünlü kolbastı oyununun müzikalini ve kareografisini güçlendirerek tüm dans okullarında oynanmasını da sağlayacaklarını belirten Çinkitaş, tüm ilçe, belde ve köylerde modern dansların da yapılmasına öncülük edeceklerini kaydetti.



Son yıllarda uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ettiklerinin altını çizen Çinkitaş, şunları kaydetti:



"20 ayda 40'a yakın madalya kazandık. Geçen aylarda Belçika'da yapılan 8. Antwerp Stars Cup Yarışması'nda, Salsa kategorisinde Hande Altıparmak-Tuyan Erdem çifti birinciliği, Arjantin Tango'da ise Aydın-Pelin çifti ikinciliği, Yüksel Canberk Sayın-Selin Kahraman çifti de Latin Grubu Yıldızlar'da üçüncü, Yetişkinler Latin Kategorisi'nde de İpek Yavuzer-Roman Çiftlikli çifti de ilk kez katılmalarına rağmen madalya kazandılar. Bununla yetinmiyoruz. Özellikle Anadolu'dan yeni yetenekler kazanıyoruz. Bunda televizyonlarda yapılan dans yarışmalarının da önemli katkısı var."

