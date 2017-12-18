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Dansçılar Marmaris'te buluştu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te düzenlenen 'Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması'nda, 3 ülke ile Türkiye'deki 7 ilden 20 dans okulunun yaklaşık 300 öğrencisi, bir araya geldi

18 Aralık 2017 12:36

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te düzenlenen \'Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması\'nda, 3 ülke ile Türkiye\'deki 7 ilden 20 dans okulunun yaklaşık 300 öğrencisi, bir araya geldi. Buluşmada Bodrum Dans Kulübü (BDK) üyesi zihinsel engelli dansçılar, gösterileriyle ilgi odağı oldu.
Marmaris Barlar Sokağı\'ndaki bir diskoda, \'Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması\' düzenlendi. İlki gerçekleştirilen \'Marmaris, Bodrum ve Kuşadası (MABOKU) Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması\'na İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa, Manisa Yalova, Muğla ve ilçeleri Bodrum, Fethiye, Marmaris\'in yanı sıra Ukrayna, Rusya ve İtalya\'daki 20 dans okulundan 300 dansçı katıldı.
Etkinlikte Bodrum Dans Kulübü\'nün (BDK) \'Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu\' adı altında 4 ay önce başlattığı proje kapsamında, engelli 3 çift sahne aldı. Aileleriyle birlikte buluşmaya gelen, öğrenmede zorluk yaşayan zihinsel engelli çiftler, pistte hünerlerini sergiledi. Engelli dansçılar, öğretmenleri eşliğinde bachata yaptı. Gösteri sonrası engelli çiftler, engelli olmayan dansçılarla 45 dakika süren performanslarında bachata, tango, rumba ve çaça yaparak, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı.
\'ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN HAYATIN İÇİNDE YER ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ\'
Amaçlarının, engelli gençlerin sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak olduğunu söyleyen Bodrum Dans Okulları Başkanı Fatih Özvezneci, \"23 yaş ve üzeri engelli gençlerimizin öğrenmek için gidecekleri çok okul olmadığı için bu sosyal projeyi 4 ay önce hayata geçirdik. Öğrenme zorluğu çeken ve geç öğrenen zihinsel engelli dans meraklısı özel çocuklarımızı okulumuzda buluşturduk. Verilen eğitimlerle muhteşem bir ilerleme kaydettiler. İlki Marmaris\'te gerçekleştirilen \'Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması\'nda ilk defa bu kadar kalabalık grup önünde danslarını yaptılar. Onlara fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Özel çocuklarımızla gurur duyduk\" diye konuştu. 
Bodrum Dans Okulları Latin Dansları Eğitmeni Serdar Türkmen ise \"Özel çocuklarımızın hayatında içinde yer alması için gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında bugün neler yapacaklarını herkes gördü. Özel çocuklarımıza fırsat ve eğitim verilirse başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bizler de bunu gösterdik. Bugün özel çocuklarımın pistte başarısı, bizleri çok gururlandırdı\" dedi.
Dansçıların hem birbirileriyle tanıştığı hem de hünerlerini sahnelediği etkinlik, günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

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