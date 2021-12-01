Dansçı, aktivist, Fransız Direniş üyesi Josephine Baker, Pantheon'da mezar verilen ilk siyah kadın oldu

Missouri doğumlu dansçı, aktivist ve Fransız Direniş üyesi Josephine Baker, Paris'teki Pantheon'da mezar verilen ilk siyah kadın oldu.

Josephine Baker’ın mezarı, bilim insanı Marie Curie ve Holokost’tan kurtulan Simone Veil’in de dahil olduğu beş kadın ve 80 Fransız ismin bulunduğu Paris’teki Pantheon’a resmi törenle taşındı.

Pantheon’daki tören sırasında Paris sokaklarında bir çocuk korosunun eşlik ettiği 2000 kişilik bir etkinlik düzenlendi.

Baker’ın tabutu Fransız Hava Kuvvetleri üyeleri tarafından anıta taşındı. Ancak, Baker’ın ailesinin talebi üzerine cesedi Monako’da gömülü kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron törende “bir savaş kahramanı, savaşçı, dansçı, şarkıcı; siyah insanları savunan bir siyah kadın ama her şeyden önce insanlığı savunan bir kadın. Amerikan ve Fransız. Josephine Baker özgürlük ve neşeyle pek çok savaş verdi. Josephine Baker, Pantheon’a giriyorsun çünkü (Amerikalı doğmana rağmen) senden daha büyük bir Fransız (kadın) yok” dedi.

Pantheon'daki ilk siyah kadın oldu; Josephine Baker kimdir?

Missouri’de doğan Baker, 1930’larda, özellikle ABD’deki ıkçılık ve ayrımcılıktan kaçmak için 1925’te taşındığı Fransa’da bir ünlü bir yıldız oldu.

Baker, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’ya sığınan sanatçılar ve yazarlar arasındaydı.

Baker, 1937’de sanayici Jean Lion ile evlendikten sonra Fransız vatandaşı oldu. Aynı yıl Fransa’nın güneybatısındaki Castelnaud-la-Chapelle kalesine yerleşti.

1938’de Baker, LICRA olarak adlandırılan ırkçılık karşıtı örgüte katıldı. Ertesi yıl, özellikle partilerde tanıştığı Alman yetkililerden bilgi toplayarak, Fransa’nın Nazilere karşı istihbarat servislerinde çalışmaya başladı. Daha sonra Fransız Direnişi’ne katıldı ve performanslarını İkinci Dünya Savaşı sırasında casusluk faaliyetleri için bir kılıf olarak kullandı.

1944’te Baker, General Charles De Gaulle’ün Fransız Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’ndeki kadın grubunda teğmen oldu.

1944’te Baker, General Charles De Gaulle’ün Fransız Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’ndeki kadın grubunda teğmen oldu.