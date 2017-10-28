T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dans gösterisi AY/NA beğeni topladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İNGİLTERE'deki Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü'nden mezun olan Ceyda Tanc'ın koreograflığını yaptığı AY/NA isimli dans gösterisi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi

28 Ekim 2017 14:44

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İNGİLTERE\'deki Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü\'nden mezun olan Ceyda Tanc\'ın koreograflığını yaptığı AY/NA isimli dans gösterisi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1000 kişinin izlediği gösteri, beğeni topladı.
Türk babasının yanı sıra okullarına gelen Prof.Dr. Mehmet Öcal Özbilgin\'in yönlendirmesiyle geldiği İzmir\'de, Türk halk oyunlarıyla tanışan koreograf Ceyda Tanc\'ın hazırladığı ve modern dans ile Türk halk oyunları figürlerinin sentezlendiği dans gösterisi AY/NA, İzmir\'deki Atatürk Kültür Merkezi\'nde seyircilerin karşısına çıktı. Saat 20.00\'de başlayan ve büyük beğenilen gösteriye, Etnografya Müzesi Müdürü Prof.Dr. Mehmet Öcal Özbilgin, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı, Ege Kültür Derneği Başkanı Prof.Dr. Erhan Eser ile çok sayıda davetli katıldı.
Yaşları 24-28 arasında değişen İngiliz dansçılar; Gemma Shrubb, Georgia Godfrey, Hayley Ovens, Chloe Mead ve Charlotte Wood  tarafından 2 bölüm halinde sergilenen gösteride, erkek dans figürleri kadın vücudu kullanılarak sergilendi. Roehampton Üniversitesi tarafından Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirilen Ceyda Tanc yaklaşık 3 yıl önce de bir ekiple Türkiye\'ye geldiklerini belirterek, şöyle dedi:
\"İstanbul, Muğla ve İzmir\'de toplam 10 gösteri gerçekleştirdik. Türk halk oyunları motifleriyle modern dansı kombin ederek yeni bir stil yaratmak istedim. Özellikle zeybek figürlerinden gerçekten etkilendim, gösterinin temelinde o var. Gösterinin ilk bölümüne 6 ayda, ikinci bölümüne 1 ayda hazırlandık. Türk kültürüyle gerçekten güçlü bir bağım var ve bunu dansta da kullanmak istedim.\"
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren gösteri, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHARoehamptonDans BölümüCeyda TancAYNAAtatürk KültürSanat MerkeziYaklaşıkTürk babasınınProf Dr MehmetTürkAtatürk Kültür MerkeziSaatEtnografya Müzesi Müdürü Prof Dr MehmetKültür Sanat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24