Dans gösterisi AY/NA beğeni topladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İNGİLTERE\'deki Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü\'nden mezun olan Ceyda Tanc\'ın koreograflığını yaptığı AY/NA isimli dans gösterisi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1000 kişinin izlediği gösteri, beğeni topladı.

Türk babasının yanı sıra okullarına gelen Prof.Dr. Mehmet Öcal Özbilgin\'in yönlendirmesiyle geldiği İzmir\'de, Türk halk oyunlarıyla tanışan koreograf Ceyda Tanc\'ın hazırladığı ve modern dans ile Türk halk oyunları figürlerinin sentezlendiği dans gösterisi AY/NA, İzmir\'deki Atatürk Kültür Merkezi\'nde seyircilerin karşısına çıktı. Saat 20.00\'de başlayan ve büyük beğenilen gösteriye, Etnografya Müzesi Müdürü Prof.Dr. Mehmet Öcal Özbilgin, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı, Ege Kültür Derneği Başkanı Prof.Dr. Erhan Eser ile çok sayıda davetli katıldı.

Yaşları 24-28 arasında değişen İngiliz dansçılar; Gemma Shrubb, Georgia Godfrey, Hayley Ovens, Chloe Mead ve Charlotte Wood tarafından 2 bölüm halinde sergilenen gösteride, erkek dans figürleri kadın vücudu kullanılarak sergilendi. Roehampton Üniversitesi tarafından Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirilen Ceyda Tanc yaklaşık 3 yıl önce de bir ekiple Türkiye\'ye geldiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"İstanbul, Muğla ve İzmir\'de toplam 10 gösteri gerçekleştirdik. Türk halk oyunları motifleriyle modern dansı kombin ederek yeni bir stil yaratmak istedim. Özellikle zeybek figürlerinden gerçekten etkilendim, gösterinin temelinde o var. Gösterinin ilk bölümüne 6 ayda, ikinci bölümüne 1 ayda hazırlandık. Türk kültürüyle gerçekten güçlü bir bağım var ve bunu dansta da kullanmak istedim.\"

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren gösteri, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

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