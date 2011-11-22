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Yaşam

Dans hiphopla sokaklara, tangoyla salonlara girdi

İlk insanlar iletişim kurabilmek için önce garip sesler çıkarıp vücutlarını hareket ettirdi, sonra hikâyelerini nesilden nesile aktarmak için dans etti. Bugün ise dans hiphopla sokakl

22 Kasım 2011 02:00

 T24 -İlk insanlar iletişim kurabilmek için önce garip sesler çıkarıp vücutlarını hareket ettirdi, sonra hikâyelerini nesilden nesile aktarmak için dans etti. Bugün ise dans hiphopla sokaklara, tangoyla salonlara girdi. Yüzyıllar boyu esas olan tek şey, ritimle bedenin uyumu oldu.

Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri’nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, dans salonlarına gidecek vakitleri olmayan dansseverlere en çok rağbet gören dansları ve ilk başlayanlar için temel adımları anlattı.

İşte profesyonel dansçıların anlattıkları:

Jive dansının tarihçesi

Jive dansında ayak figürleri

Jive dansında el figürleri

Jive dansında kostüm

Afrikan dansı
 

Afrikan dansında kostüm

Afrikan dansında figürler

Merengue dansının tarihçesi

Merengue dansında kostüm

Merengue dansında müzik

Merengue dansının enstrümanlı duyumu

Düğün dansı nedir?

Düğün dansının diğer danslardan farkı

Düğün dansı eğitimine çiftler ne zaman gelmelidir?





 

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