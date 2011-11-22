T24 -İlk insanlar iletişim kurabilmek için önce garip sesler çıkarıp vücutlarını hareket ettirdi, sonra hikâyelerini nesilden nesile aktarmak için dans etti. Bugün ise dans hiphopla sokaklara, tangoyla salonlara girdi. Yüzyıllar boyu esas olan tek şey, ritimle bedenin uyumu oldu.

Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri’nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, dans salonlarına gidecek vakitleri olmayan dansseverlere en çok rağbet gören dansları ve ilk başlayanlar için temel adımları anlattı.

İşte profesyonel dansçıların anlattıkları:

Jive dansının tarihçesi

Jive dansında ayak figürleri



Jive dansında el figürleri

Jive dansında kostüm



Afrikan dansı



Afrikan dansında kostüm



Afrikan dansında figürler



Merengue dansının tarihçesi



Merengue dansında kostüm



Merengue dansında müzik



Merengue dansının enstrümanlı duyumu



Düğün dansı nedir?



Düğün dansının diğer danslardan farkı



Düğün dansı eğitimine çiftler ne zaman gelmelidir?









