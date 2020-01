Independent: Danone, Türkiye'de anneleri yanlış yönlendiriyor

İngiliz Independent gazetesi, Danone'nin Türkiye’de sattığı bebek maması Aptamil için yürüttüğü reklam kampanyasında, annelere “Bebeğinize ihtiyaç duyduğu kadar süt veremiyor olabilirsiniz” mesajını sorguladı. Haberde, Danone'nin ürettiği süt tozunun anne sütünün yerini tutacağını ileri sürerek anneleri yanlış yönlendirdiği ileri sürüldü.

hurriyet.com.tr'nin Independent gazetesinden alıntıladığı habere göre, Danone Aptamil, reklam kampanyasında "6 aylık ve daha büyük bebeklerin en az yarım litre süt ihtiyacı olduğunu" belirterek anne sütünün yetersiz kaldığına dair vurgu yapıyor ve bu konuda "anneleri yanlış yönlendiriyor."

Gazete, benzer bir reklam kampanyasını 1970 yılında Nestle’nin de yürüttüğünü ve uluslararası protestolara maruz kaldığını hatırlattı. Haberde Türkiye’de uygulanan reklam kampanyasının ardından satışların yüzde 15 oranında arttığı bilgisine de yer verildi.

Who ve UNICEF ibaresi var

Habere göre firma reklamlarında ürününün Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler’in dünya çocuklarını korumak için kurduğu UNICEF tarafından tavsiye edildiği ibaresine de yer verirken, WHO ve UNICEF böyle bir tavsiyenin söz konusu olmadığını ve ürüne destek vermediklerini belirtiyor. WHO yaptığı açıklamada ürünün üzerinde kullanılan isim ve logonun kaldırılmasını istediklerini bildiriyor.

Anneler yanlış yönlendiriliyor

İngiliz gazetesine konuşan British Royal College’dan Pediyatri ve Çocuk Sağlığı Komitesi Başkanı Colin Michie “Danone’nin kampanyası ebeveynleri yanlış yönlendiriyor. Elimizde bunun doğrulunu kanıtlayacak çok sayıda bulgu var. Danone’nin tavsiyesini dinleyen anneler çocuklarını gereksiz yere bu formül sütlerle beslemiş oluyor” dedi.

Danone kampanyanın arkasında

Haberde görüşlerine yer verilen Danone ise kampanyasının arkasında durdu. Firma, ürünün anne sütüyle kıyaslanmadığını, bunun yerine ürünün süt yerine geçebilen zengin besleyici özelliğine vurgu yapıldığını ifade etti. Yapılan açıklamada “UNICEF Türkiye ve WHO diğer partnerlerle birlikte (Sağlık Bakanlığı, televizyon kanalları, süpermarketler, Pediatri dernekleri) kampanyamızı destekliyor. Aynı zamanda WHO da ismini ve logolarını kullanmamıza izin veriyor” denildi. İngiliz gazetesi konuyla ilgili Türk sağlık bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtiyor.

UNİCEF Türkiye: Kampanyanın arkasında değiliz

Diğer yandan Unicef Türkiye, ”Biz Unicef Türkiye olarak bu kampanyanın arkasında değiliz. Defalarca kendilerinden adımızı kullanmamaları yönünde ricada bulunduk. Danone’nin logomuzu kullanmak için izni dahi bulunmuyor” şeklinde açıklama yaptı.

'Doğru yönlendiriyoruz'

Danone Türkiye’den yapılan açıklamada konuya dair şu ifadelere yer verildi:

"Önceliğimiz, anneleri, bebeklerini doğru besleyebilmeleri için desteklemek. Numil bu konuda Türkiye’deki pediatristler, yetkili makamlar ve annelerle uzun yıllardır birlikte çalışmakta. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 20 yılda, bebeğini ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleyen annelerin sayısı yüzde 2,9’dan yüzde 62,5’a çıkmıştır. Bu olumlu gelişmede eğitim programlarımızın önemli katkısı vardır.

UNICEF verilerine göre, beş yaşın altındaki her 10 Türk çocuğundan biri büyüme yetersizliği yaşamakta. Bunun en büyük nedenlerinden biri Türkiye’deki annelerin pekçoğunun bebeklerine daha 2. ayda katı gıda başlamasıdır. 6. aydan sonra da Türkiye'de bebeklere gereğinin çok üzerinde katı gıda verilmeye devam edilmekte. Numil, Dünya Sağlık Örgütü önerilerine paralel olarak, ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmeyi ve ardından zamanında ve doğru miktarda ek mamaların eklenmesiyle birlikte anne sütü ile beslemeye devam edilmesini tavsiye eden global bir politika uygulamakta.

Yıllardır, Milli Pediatri Derneği, UNICEF Ulusal Komitesi, WHO işbirliği merkezleri ile birlikte, bebeğin süt öğününün 6. aydan sonra da anne sütü ile, eksikliğinde veya yokluğunda ise devam sütü ile tamamlanması konusunda çalışmaktayız."