Danla Bilic kendisine 150 bin TL'lik çanta hediye etti

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, bir şampuan markasının yüzü olduktan sonra kendisine 150 bin TL’lik çanta aldı.

Sosyal medyanın en çok kazanan isimlerinin başında gelen Danla Bilic, geçtiğimiz gün bir şampuan markasının dijital platformlardaki yüzü olan Bilic, birkaç gün önce Serenay Sarıkaya'nın aynı firmayla iş birliğine son verilmesiyle ilgili ise "Kimse kimsenin yerine gelmedi. Apayrı bir platformda apayrı bir projeye imza attık" dedi.

Takvim'in haberine göre; şimdiden ses getiren reklam anlaşmasından hatırı sayılır bir ücret alan Danla Bilic, ilk iş kendisini ödüllendirerek; kendisine 150 bin TL'lik Hermes Birkin marka çanta aldı.