Danla Bilic: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile 5 ay evli kaldıklarını, ihanet yüzünden boşandıklarını söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan fenomen Danla Bilic, canlı yayın yaptığı esnada söyledikleriyle kafaları karıştırdı.



Danla Bilic, karantinada olduğu günlerde Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile çok yakın olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.



Magazin Kolik'in haberine göre; Danla Bilic, canlı yayın esnasında Cemal ile 5 ay evli kaldıklarını söyledi. Cemal Can'ın kendisini aldattığını söyleyen Danla Bilic, çok iyi arkadaş kaldıklarını da belirtti.