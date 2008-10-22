Danıştay'ın yeni Başsavcısı Yılmaz Çimen





Danıştay Başsavcılığına, Birinci Daire Başkanı Yılmaz Çimen seçildi.



Tansel Çölaşan'ın yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından Danıştay Genel Kurulunda Başsavcılık için yapılan seçimler sonuçlandı.



Seçimlerin son turunda Yılmaz Çimen 52, Dördüncü Daire Başkanı Engin Kumrulu 30 oy alırken, 6 oy boş çıktı. Çimen, Danıştay'ın yeni Başsavcısı oldu.



Çimen, Danıştay Genel Kurulu'nun kendisine gösterdiği teveccüh dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Ben de önceki başsavcılar gibi görevimi layıkıyla yapacağımdan herkesin emin olmasını isterim" dedi.



Yılmaz Çimen, yaş haddinden emekliye ayrılacağı 25 Mayıs 2010'a kadar bu görevi yürütecek.



-ÇİMEN'İN ÖZGEÇMİŞİ-



Yılmaz Çimen, 1945'te Şarkikaraağaç'ta doğdu. 1969'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Çimen, sırasıyla Ankara, Artvin ve Afyon'da maiyet memurluğu, Sandıklı Kaymakam Refikliği ve Vekilliği ile Göynücek Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.



Danıştay Yardımcısı unvanıyla 1971'de mesleğe başlayan Çimen'in unvanı 1981'de Danıştay Tetkik Hakimi olarak değiştirildi. 1988'de Danıştay Savcılığına atanan Çimen, 1997'de Danıştay üyeliğine, 2004'de de Danıştay Birinci Daire Başkanlığına seçildi.



Yılmaz Çimen, evli ve 2 çocuk babası.

