Danıştay’ın nükleer mesajı: Onu durdur, bunu durdur yok artık, ilerleme var

Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu nükleer santrallerin durmuna ilişkin olarak sorulan ‘’Yürütme durdurulabilir mi’’ sorusuna ‘’Onu durdur bunu durdur, yok artık. Devletin, milletin lehine ne varsa yapılacak’’ dedi.

'Biz yalnızca izleriz'

Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, nükleer santrallere ilişkin soru üzerine, çalışmaların devam ettiğini belirterek, ”Bu konuda yasamanın, yürütmenin ve yargının yeknesak bir halde olduğunu görüyoruz. Bu bizim için sevindirici bir durum. Bu Türkiye ’nin meselesi, hepimizin meselesi. Sanayileşmeyle, elektrikteki çeşitlendirmeyle alakalı önemli bir başlık. O yüzden yasama, yürütme ve yargının tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. ”Danıştay bunun da yürütmesini durdurabilir mi?” sorusuna Yıldız, ”Yargıyla alakalı fikir yürütmek gibi bir durumumuz olamaz. Biz yalnızca izleriz” karşılığını verdi.

'Onu durdur bunu durdur, yok artık!'

Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ise aynı soruyu, ”Ne varsa durduruyoruz. Yok, durdurma yok artık. İlerleme var. Ben espri yapıyorum siz ciddiye alıp yazıyorsunuz. Devletin, milletin lehine ne varsa yapılacak. Bunun lamı cimi yok. Öyle bir şey mi var? Onu durdur, bunu durdur. Durdurduk ne oldu? Bir şey görelim, beğenmezsek...” diye esprili sözlerle yanıtladı.

Konuya yönelik eleştirileri nasıl değerlendirdiği sorulan Bakan Yıldız, ”Gayet normal karşılıyorum. Bu ülkemizin renkliliği, çeşitliliğidir. Eleştirenler olacak, tavsiye edenler olacak. Hepsine açığız. Biz bu nükleer santrali zaten Greenpeace ile birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Herkesin her konuda aynı şekilde düşünmesi söz konusu olmayabilir. Bunu normal karşılamak lazım. Ben normal karşılıyorum” dedi. ”Siz görüşecek misiniz?” sorusuna ise Yıldız, ”Her zaman görüşüyoruz zaten” karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, ”Onlar protesto ederken çimento dökülüp bacadan duman çıkacak mı?” sorusu üzerine Bakan Yıldız, ”Olabilir. Bunun protestosunu yapan olacak. Olumsuz fikrini söyleyen olacak. Bir yandan işi yapan olacak. Devam edecek. Türkiye böyle büyüyor zaten. Bunları normal karşılıyorum” dedi.