Danıştay'ın Beştepe kararına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği içindeki alanı ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan eden Bakanlar Kurulu kararına yönelik meslek odalarının itirazını haklı bulup kararı iptal etmesine Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan çıkan yürütmeyi durdurma kararının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle doğrudan alakası yoktur" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan çıkan yürütmeyi durdurma kararının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle doğrudan alakası yoktur" denildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun (İDDK) yürütmeyi durdurma kararının, bugün bazı gazetelerde yer bulan iddiaların aksine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle doğrudan alakalı sayılabilecek bir boyut taşımadığını vurguladı.



Beştepe'deki binaların inşa edildiği arazinin tarihi sit alanı niteliği taşımadığının yargı kararıyla kabul edildiğine dikkati çeken kaynaklar, Beştepe'deki alanın tarihi sit özelliği taşımadığının Danıştay 14. Dairesi'nin 2015'teki kararlarıyla teslim edildiği, ayrıca Külliye bünyesindeki binaların ruhsat ve yapı kullanma izinlerinin yasalara uygun biçimde zaten önceden alındığını kaydetti.



Haberlere konu olan Danıştay kararıyla ilgili hukuki sürecin halen devam ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "bazı çevrelerin gerçekleri çarpıtma ve tezvirat suretiyle kamuoyunu yanıltma girişimleri"ne itibar edilmemesi gerektiğini aktardı.