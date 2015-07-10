Danıştay noktayı koydu: Saray'ın inşa edildiği alanı yapılaşmaya açan karar iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği içindeki alanı‘ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan eden Bakanlar Kurulu kararına yönelik meslek odalarının itirazını haklı buldu ve kararı iptal etti.

Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası, sarayın yapılabilmesi için Atatürk Orman Çiftliği sınırları içindeki araziyi‘T.C. Başbakanlık Gazi Yerleşkesi (OGM) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan eden 27 Nisan 2012 tarihli kararın yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı. Danıştay 14’üncü Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermemesi üzerine beş meslek odası, Danıştay idari dava daireleri kuruluna itiraz etmişti. Kurul, meslek odalarını haklı buldu ve oy çokluğuyla itirazlarını kabul etti.

‘Kaçacak yeri kalmadı’

Kararla ilgili yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Kaçak Sarayın kaçacak yeri kalmadı, karar büyük yerden" dedi. "Kaçak Saray acilen boşaltılmalı ve Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya taşınmalı" diyen Candan, şöyle devam etti:

"Bu ülkede hukuk yeniden inşa edilecekse, öncelikle Atatürk Orman Çiftliği'nde herkesin gözü önünde yapılan bu hukuksuzluğun sonlanması lazım. Her dava süreci ve lehimize çıkan her karar, bu ülkenin yöneticilerinin hukuksuzluğunun altını kalın çizgilerle çiziyor. Danıştay idari dava daireleri, Kaçak Saray yapmak için Bakanlar kurulu tarafından Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanın AOÇ 5659 sayılı kanununa göre, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin planlama ve uygulama bütünlüğü içerisinde korunmasına aykırı olduğunu ifade ederek, Bakanlar Kurulu kararının hukuka uygun olmadığına karar vermiş ve bizim itirazımızın haklılığını kabul etmiştir. Kaçak Saray ivedilikle boşaltılmalı bu hukuksuzluk sonlanmalıdır."

"Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray mücadelesindeki bu karar halkımıza sunulan bir bayram hediyesidir" diyen Candan "Danıştay idari dava dairleri genel kurulunun kararının Atatürk Orman Çiftliği'nin taşıdığı değerler, 1.derece doğal ve tarih sit alanı özellikleri, Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışına ilişkinde ders niteliğinde 13 sayfalık bir karar" dedi. Ayrıca davacı 5 meslek odasının yürütmesi durdurulması talebinin haklılığını kabul ederek yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinin altını çizen Candan, "Hukuk kararlarına herkes uymak zorunda. Başka türlü bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelemez" dedi.