Erdoğan sarayda vatandaşlarla iftar yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam Beştepe'de düzenlenecek iftarda çeşitli kesimlerden vatandaşlarla bir araya gelecek. İftara katılacaklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yardım alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin değişik kentlerinden farklı meslek gruplarına mensup yaklaşık 400 vatandaşın iftarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre davetliler; öğrencilerden öğretmenlere, işçilerden memurlara, henüz bir işte çalışmayanlardan emeklilere, çiftçiden esnafa, mühendisten mimara, bankacıdan doktora, din görevlisinden akademisyene, gazilerden astsubaylara kadar uzanan bir çeşitlilik arz ediyor. Davetli listesinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret için daha önceden mektup yazanlar, kendi çabalarıyla mesleklerinde başarılı olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlerine çeşitli nedenlerle icabet edememiş kişiler başta olmak üzere, farklı vesilelerle yapılan başvurular arasından yapılan bir seçimle oluşturulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, listeyi oluşturma sürecinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yardım alındığını da kaydetti.