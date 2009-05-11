Danıştayın 141. Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü etkinlikleri çerçevesinde, "İdari Yargının Etkinliğini Artırmak için Yeniden Yapılanma" konulu sempozyum düzenlendi.



Sempozyumun açılışında konuşan Danıştay Başkanı Mustafa Birden, yargı dünyası ile bilim dünyasını bir araya getiren bu sempozyumların faydalı olacağına inandığını dile getirerek, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sempozyumların geleneksel hale geldiğini ifade etti.



Birden, yargı reformunun tartışıldığı şu günlerde sempozyumda ele alınan konuların, yargı camiasına ışık tutacağına umduğunu ifade etti.



Sempozyumda, "Yargı Reformu", "İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasını Güçlendirici Mekanizmalar", "İdari Yargıda İstinaf", "Alternatif Çözüm Arayışları" gibi konuların ele alınacağını kaydeden Birden, tüm katılımcılara teşekkür etti.



Açılış konuşmasının ardından "İdari Yargının Etkinliğini Artırmak için Yeniden Yapılanma" konulu sempozyum basına kapalı devam etti.

