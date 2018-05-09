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Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Sendika, iptal başvurusunda özelleştirme ihalesinde kamu yararının gözetilmediğine dikkat çekmişti

09 Mayıs 2018 15:36

Türk Şeker Fabrikası A.Ş. bünyesinde 14 şeker fabrikasının özelleştirmesine yönelik Danıştay'a yapılan itiraz reddedildi. Şeker-İş Danıştay'a fabrikaların özelleştirilmesinin iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş. Ye ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi yönündeki davayı reddetti. Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin bildirdiğine göre Danıştay, şeker fabrikalarının ihale sürecinin 4046 sayılı yasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Şeker -İş Sendikası, Danıştay'a, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali talebiyle dava açmıştı. Sendika, iptal başvurusunda özelleştirme ihalesinde kamu yararının gözetilmediğine dikkat çekerek, ihale sürecinin 4046 sayılı yasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Danıştay'a açılan davada; Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali istenmişti.

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