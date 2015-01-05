Danıştay'dan Urla'daki santral projesine yürütmeyi durdurma kararı

İzmir'in Urla İlçesi'ne bağlı Ovacık Köyü'nde, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi için ormanlık alanda ağaç kesimine gidilince protestolara başlayan köylüler için Danıştay'dan, köylüleri sevindiren çifte haber geldi. Danıştay 14'ncü Dairesi, hem İzmir valiliğinden alınan "ÇED gerekli değildir" kararı için, hem de idare mahkemesinin, projeye karşı açılan itiraz davasındaki aldığı "ret kararı" için yürütmeyi durdurma verdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, köylülerin avukatı Hande Atay, bu kararla, bölgeye bir çivinin dahi artık çakılamayacağını söyledi.