Danıştay'dan kanser hastasını felç eden 4 doktora ihmal izni

Dava dosyasına göre, kanser hastası Mehmet Ziya Altuğ, 12 Kasım 2012’de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki ameliyatın ardından felç oldu. Doktorların hatası nedeniyle eşinin felç olduğunu savunan Şahika Altuğ, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na görevli doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Rektörlük, doktorların yargılanmasına izin vermedi. Savcılık, 1 Haziran’da “takipsizlik” kararı verdi. Şahika Altuğ, eşinin sağlığı sorunlarıyla uğraşırken 15 günlük itiraz süresini kaçırdı.

İzin verildi, dava açıldı

İtiraz olmamasına rağmen yasal yetkisini kullanan Danıştay 2’nci Dairesi, dosyayı resen inceledi. Daire, doktorların kusurlu olup olmadığının belirlenebilmesi için gerekli izni verdi. Bunun üzerine savcılık, 12 Ocak’ta doktorlar Nezih Ö., Volkan K., Hasan E. ve Bahar A. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

‘Tıbbi özen gösterilmedi’

Danıştay’ın kararının kendileri için büyük sürpriz olduğunu kaydeden Şahika Altuğ, şu iddialarda bulundu: “Eşim göğüs cerrahlarının müdahale etmemeleri gereken bir bölgeye hatalı müdahaleleri sonucunda bir daha iyileşemeyecek şekilde sakat kaldı. Hastanede kaldığı süre içerisinde eşim uygun koşullarda değiştirilmeyen sonda sebebiyle idrar yollarından hastane mikrobu kaptı. Tıbbi özen gösterilmedi. Herhangi bir tedavi alabilecek durumda olmadığı için kanser tedavisi de yarım kaldı. Eşimi ne özel, ne de devlet hastanesi fizik tedavi için kabul ediyor.”