Danıştay'dan eğlence mekanlarına iyi haber

T24- Danıştay 6. Dairesi, belediyelerin açık mekânlarda müzik yayını yapan işyerlerinin kapanış saatini belirlemeyeceğine karar verdi.



İstanbul’da açık mekanda canlı ve müzik cihazlarıyla yayın yapan bir işletme, “kamuya açık eğlence yerlerinde cuma ve cumartesi günleri saat 01.00’den, diğer günlerde ise saat 24.00’ten sonra müzik yayını yapılmasının yasaklanmasına ve kapanış saatlerinin bu şekilde belirlenmesine” ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 3 Ağustos 2006 tarihli kararının iptali istemiyle, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkemesi davacıyı haksız bulmuş, temyiz üzerine dosya Danıştay 6. Dairesi’ne gitmişti. Daire işletmeciyi haklı buldu. Kararda, belediyelere eğlence yerlerini denetleme yetkileri arasında, kapanış saatlerinin belirlenmesi olmadığına işaret edilerek yerel mahkeme kararı bozuldu.



Mevcut uygulamayı etkilemiyor

Ancak Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, kararın ardından, “Son düzenlemeyle saat belirleme yetkisi Mahalli Çevre Kurullarına verildiğinden, karar uygulamayı etkilemiyor” dedi. (Radikal)