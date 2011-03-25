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Ekonomi

DANIŞTAY'DAN DOĞAN LEHİNE KARAR İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 13:40

-DANIŞTAY'DAN DOĞAN LEHİNE KARAR İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Doğan Yayın Holding A.Ş., dolaylı bağlı ortaklığı Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. lehine sonuçlandığı kamuya duyurulmuş 2006 yılı Katma Değer Vergisi dava sonuçlarına vergi dairesince yapılan itirazın Danıştay tarafından reddedildiği ve kararların Danıştay tarafından bağlı ortaklık lehine onandığı duyuruldu. Doğan yayın Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, bağlı ortaklık vergi dava sonucuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Daha önce ilgili Vergi Mahkemesinde dolaylı bağlı ortaklığımız Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. lehine sonuçlandığını kamuya açıkladığımız 2006 yılı Katma Değer Vergisi dava sonuçlarına, Vergi Dairesince yapılan itiraz Danıştay tarafından reddedilmiş ve ilgili Vergi Mahkemesi Kararları Danıştay tarafından adı geçen bağlı ortaklığımız lehine onanmıştır. una göre, daha önce adı geçen bağlı ortaklığımız lehine sonuçlanan 862.912.276 lira tutarındaki Vergi Mahkemesi Kararları, Danıştay tarafından adı geçen şirketimiz lehine onanmış olmaktadır. Bu itibarla, bağlı ortaklığımız Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş.'nin Danıştay nezdinde görüşülmesi devam eden başkaca herhangi bir davası kalmamıştır.'' Açıklamada, ilgili tarafların karar düzeltme isteminde bulunma haklarının mevcut olduğu belirtildi.

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