Danıştay'dan Cerattepe'ye yapılacak maden ocağına izin

Artvin’in Cerattepe mevkiinde yapılması planlanan madencilik faaliyeti için Danıştay kararını açıkladı. “Cerattepe’de madencilik projesine” karşı Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde açılan davada Rize İdare Mahkemesi’nin 'madencilik yapılabilir' yönündeki kararı Danıştay tarafından onandı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Danıştay’ın bu kararı onaylamasının ardından Yeşil Artvin Derneği bir açıklama yaparak Artvin halkının Cengiz’e karşı mücadelesinin süreceğini ifade etti. Derneğin açıklamasında şöyle denildi:

"Çok mu şaşırdık! Tabii ki hayır. Ama en azından aynı Danıştay’ın 2009 ve 2015 yılında verdiği 'Cerattepe’de Madencilik Yapılamaz' kararlarına dayanarak ÇED iptal kararı verebileceğini ümit etmiştik. Şaşırmadık, çünkü; şirketler lehine delik-deşik edilen Maden Kanunu ve ÇED Yönetmeliği, sürekli değiştirilen hakimler, Cengiz’in istediği şekilde karar verilene kadar tekrar edilen keşifler ile bilirkişi raporları ve Artvin İl genelinde OHAL’e ek olarak uygulanan adeta sıkıyönetim yasakları ile bu kararın geleceği belliydi.

Ama bu mücadelenin burada bitmeyeceğini bizler gibi onlar da biliyor. Bu kadar karşı güce ve Bizans oyununa karşı Artvin Halkının 25 yıllık destansı Cerattepe savunması diğerlerinde olduğu gibi Cengiz şehrimizden gidene kadar devam edecektir..

Danıştay’ın sadece bir-iki cümle ve herhangi bir gerekçe göstermeden vermiş olduğu bu yanlış kararı kamuoyuyla üzüntüyle paylaşıyor ve en yakın zamanda daha geniş bilgilendirmenin yapılacağını tüm Artvinlilere ve bizimle bu mücadelede yer alan güzel ülkemizin tüm çevre dostlarına duyuruyoruz."