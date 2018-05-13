Danıştay'a göre 'evet' propagandası, kültürel ve sosyal faaliyet

Danıştay, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması öncesi "evet" yanlısı paneli, kurumun internet sitesi üzerinden duyuran Bursa'nın Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ı, “kültürel ve sosyal faaliyet yaptığı” gerekçesiyle suçsuz buldu.

Avukat Erol Çiçek ve Sedat Ata adlı yurttaşlar Çağlayan hakkında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında düzenlenen “evet” yanlısı panel duyurusunu belediye web sitesinde ve Facebok sayfasında yaptığı, referandum sonucunu belediye binası terasında havai fişek attırarak kutladığı ve belediyenin resmi ilanlarında “Orhangazi Evet Platformu” adına Türk bayrağı deseni içeren ilanlar yayımlattığı savlarıyla suç duyurusunda bulundu.

Ancak Cumhuriyet'te yer alan habere göre, savcılığın soruşturma talebini İçişleri Bakanlığı işleme koymadı.

"Karar, yasalara aykırı"

Bunun üzerine Çiçek ve Ata Danıştay’a itiraz etti. Mahkeme, havai fişeklerin atılmasıyla ilgili talimatı Çağlayan’ın verdiği yönünde somut delil bulunmadığına hükmetti. Ayrıca evet yanlısı panelin duyurusunu da, “kültürel ve sosyal faaliyet” kapsamında değerlendirerek, her iki noktadaki itirazı reddetti.

Çiçek, 16 Nisan’daki referandumun halkın bir kesiminin destekleyip diğer kesiminin karşı çıktığı siyasi bir faaliyet olduğunu vurgulayarak, “Bunun hukuken tartışılacak bir yönü bulunmamaktadır. 298 sayılı kanunun 62. maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetlilerin halkoylamasında da tarafsızlıklarını korumak zorunda olduklarına (298/63-1), ilişkin çok açık bir düzenleme vardır. Danıştay kararının bu kısmı yasalara ve evrensel hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır” açıklamasını yaptı.