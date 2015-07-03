Danıştay, Zile'deki çocuk parkı davasına onay verdi

Danıştay, Tokat’ın Zile ilçesinde çocuk parkı olarak kullanılan arazinin inşaat alanına dönüştürülmesine ilişkin imar plan değişikliğine yönelik itirazı kabul ederek, mahalle halkının plan değişikliğine ilişkin dava açabileceğine karar verdi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Tokat’ın Zile ilçesindeki Dinçerler Mahallesi’nde çocuk parkı olarak bilenen arazi ile Yunus Emre Mahallesi’nde Kadriye Albayrak üzerine kayıtlı mülk, belediye tarafından 3 Temmuz 2013’te bir imar değişikliğiyle meskene dönüştürüldü. Ardından hem park hem de arazi 29 Eylül 2014’te satışa çıkarıldı. Avukat Sultan Aktaş da Tokat İdare Mahkemesi’ne başvurarak, plan değişikliğinin iptalini istedi. Ne var ki, dava açma süresinin 60 gün olduğu ve sürenin dolduğu gerekçesiyle talep reddedildi. Aktaş da Danıştay’a itiraz etti.

Danıştay 6. Dairesi, geçen 25 Haziran’da aldığı kararda, davacıların taşınmazda inşaata başlandığını görmeleri üzerine yaptıkları araştırma sonucunda plan değişikliğinden haberdar oldukları ve bu sayede dava açtıkları ifade edildi. Dolayısıyla davanın süresinde açıldığının kabul edilmesi gerektiği anlatılarak, kararın bozulduğu belirtildi.

Zile’deki parkta inşaat yapılmasına karşılık ilçede eylemler başlatılmıştı. Avukat Sultan Aktaş öncülüğünde toplanan mahalleli parka giderek, makinelerin önüne oturmuştu. Basın açıklamasına rağmen parktaki ağaçlar kesilmişti. Ardından parkın yeni sahibi, mahalleli hakkında “çalışma özgürlüğünü tahdit, haksız işgal, yasadışı gösteri, halkı toplumsal ayaklanmaya teşvik ve ölümle tehdit” iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.