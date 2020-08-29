Danıştay, Yatağan Termik Santrali'nin temyiz başvurusunu reddetti

Yatağan Termik Santrali'ne kömür sağlamak için açılması planlanan kapalı kömür ocağı için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararın ikinci kez iptalinin ardından, Danıştay şirketin temyiz başvurusunu reddetti.

Muğla Yatağan’a bağlı Turgut Mahallesi yakınlarındaki Hacıbayramlar mevkiinde Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan kapalı kömür ocağı projesine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı bölgede zeytinlikleri olan Turgut Mahallesi'nden Tayyibe Demirel tarafından dava açıldı.

BirGün'den Ayca Karadağ'ın haberine göre Valilik tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının ikinci kez iptalinin ardından, şirket temyize başvurdu. Danıştay 6. Dairesi, itirazı yerinde bulmayarak temyizi reddetti. Böylelikle Muğla İdare Mahkemesi'nin kararı kesinleşmiş oldu.

Süreçte neler yaşandı?

Önce Yatağan Termik Santralı'na kömür sağlamak için açılması planlanan kapalı kömür ocağına Muğla Valiliği tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi. Bunun üzerine Turgut Köyü’nden Tayyibe Demirel, "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi dava açtı. Muğla 2. İdari Mahkemesi’nin Valiliğin "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etmesinin ardından Danıştay, yapılacak bilirkişi incelemesinin sonuçlarına göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, kararı bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

Şirket ise tüm bunlar olurken yatırım süreci durdurmayarak ve Muğla 2. İdare Mahkemesi henüz hüküm vermeden yeni bir ÇED dosyası hazırlayarak başvuruda bulundu. Şirketin ikinci başvurusundan da "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıkması üzerine açılan iptal davasında mahkeme keşif kararı verildi. Muğla İdare Mahkemesi ikinci kez, keşif bilirkişi raporuna dayanarak “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptaline karar verdi. Şirket bu karara itiraz ederek Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu.

Danıştay 6.Dairesi de, itirazı yerinde bulmayarak temyizi reddetti