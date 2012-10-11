'Danıştay saldırısı'nın kayıtları var mı?

Danıştay saldırısına ait kamera kayıtlarının silinmesine ilişkin OYAK Güvenlik'in eski Genel Müdürü Orhan Çoban'ın da aralarında bulunduğu 10 sanıklı dava İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Çoban, kameraları kayıt eden cihazın Genel Sekreter Yardımcısı odasındaki dolapta kilitli olduğunu ve sistem arıza yapsa bile Genel Sekreter odasındaki bilgisayarda kamera görüntülerinin izlenip, kayıt yapılabildiğini’ söyledi.

Danıştay’dan ‘Bilgisayar muhafaza ediliyor’ cevabı

Bu ifade üzerine mahkeme, Danıştay’a yazı yazarak Genel Sekreter Yardımcısı’nın odasında bulunan bilgisayarın durumunu sordu. Danıştay tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda, “Saldırının yapıldığı dönemdeki Genel Sekreter tarafından kullanılan bilgisayarın hala muhafaza edildiğini’ belirtti.

Mahkeme, ‘bilgisayarı acil gönderin’

Bu cevap üzerine mahkeme hemen harekete geçti. Danıştay’a yeni bir yazı gönderen mahkeme, söz konusu bilgisayarın bir an önce davanın görüldüğü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde ulaşması beklenen bilgisayarlarda inceleme yaptıracağı ve saldırı dönemine ilişkin herhangi bir kayıt bulunup bulunmadığını tespit ettireceği belirtildi. O döneme ait kayıt yapabilen bilgisayarın muhafaza edilmesi “6 yıl aradan sonra saldırıya ilişkin görüntüler elde edilebilir mi?" sorusunu akla getirdi.

Orhan Çoban’ın ifadesi

14 Ağustos’ta görülen duruşmada savunma yapan sanık Orhan Çoban, Danıştay binası içinde OYAK’tan herhangi bir görevli olmadığını belirterek, “Kayıt cihazı Genel Sekreter Yardımcısının odasında bulunuyor. Görüntüler burada kaydediliyor. Kayıt cihazı arızalı da olsa görüntülerin izlenmesi ve bilgisayara kaydedilmesi mümkün. Cihazın bozuk olmasının bir anlamı yok. Kurduğumuz sistemden görüntüleri izleyen Danıştay görevlileri, saldırgan olup olmadığını tespit edebilirdi. Tespit etmemişler. Biz mi suçluyuz? Sistem cihazı da Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı’nın kilitli dolabı içerisinde. Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı’nın dolabını açmak mümkün değil" şeklinde konuştu.

‘O güne’ dair hiç bir kamera kaydı yok

Danıştay saldırısının gerçekliği gün binadaki güvenlik kameralarının kayıt yapmaması ya da kamera kayıtlarının "Yok olduğu" nun anlaşılması üzerine bir soruşturma başlatılmış, soruşturma "Kamera kayıtlarının silindiği" iddiasıyla davaya dönüşmüştü. Davanın OYAK Güvenlik'in eski Genel Müdürü Orhan Çoban'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığı var.