-Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiası İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında OYAK genel müdür yardımcıları ile teknisyenlerin de bulunduğu 9 kişi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 9 kişi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine götürüldü. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor.