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Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiası İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2012 12:07

-Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiası İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında OYAK genel müdür yardımcıları ile teknisyenlerin de bulunduğu 9 kişi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 9 kişi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine götürüldü.  Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor.

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