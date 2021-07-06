Danıştay, Reina saldırısında hayatını kaybeden iki kişi için 75 bin lira manevi tazminatı ‘Zenginleşmeye neden olur’ diye reddetti

Danıştay 10’uncu Dairesi, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısından hayatını kaybeden iki kişi için İstanbul Valiliği tarafından yakınlarına ödenmesi kararlaştırılan 75 bin liralık manevi tazminatı ‘zenginleşmeye neden olabileceği’ gerekçesiyle reddetti.

2017 yılbaşı gecesi, IŞİD militanı Abdulkadir Masharipov tarafından Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya düzenlendiği silahlı saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmişti. Terör saldırısına ilişkin 07 Eylül 2020’de görülen karar duruşmasında Masharipov “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Kasten öldürme” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına diğer suçlardan ise 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi, 2019’da saldırıda hayatını kaybedenler arasındaki Tunuslu Mohammed Ali-Senda Nakkaa Azzabi için üç yakınına toplam 75 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, Danıştay 10’uncu Dairesi, iki kişi için belirlenen manevi tazminatın ‘olayın oluş şekline göre zenginleşmeye sebep olacak bir miktar’ olduğu belirtildi.