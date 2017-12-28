Danıştay, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin kararını açıkladı

Danıştay 11. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararıyla öğretmenlere verilen ek ders ücretinin kaldırılmasına dair yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Eğitim iş Genel Merkezi tarafından Danıştay’ın ‘ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma kararı’ ile ilgili yapılan açıklamada, “Danıştay 11. Dairesi kararında sendikamızın gerekçelerini haklı bulmuştur. Bu karar gereği işletmelerde yapılan görevler aylık karşılığında değerlendirilmeyecek daha önce olduğu gibi maaş karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders karşılığı sayılacaktır” denildi.