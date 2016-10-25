Danıştay, öğrencilerin okul dışında izinsiz gösteriye katılmasını suç sayan düzenlemeyi hukuka aykırı buldu

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında uzaklaştırma ile cezalandırılan “izinsiz gösteri, toplantı düzenlemek ve katılmak” fiili, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun kararı ile suç olmaktan çıkarıldı. Danıştay’ın bu kararıyla proje okullara karşı çıktığı için ikna odalarına alınan öğrencilere de disiplin cezası verilemeyecek.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, MEB mevzuatındaki “izinsiz gösteri ve toplantı düzenlemek ve katılmak” fiili, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun kararı ile suç olmaktan çıkarıldı. Düzenlemeyi okul dışı fiillerin de soruşturulmasına dayanarak hukuki belirlilik ilkesine aykırı bulan kurul, “Belirlilik ilkesi kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem ifade etmektedir” değerlendirmesini yaptı. MEB ise karara itiraz etti.

MEB, 1 Temmuz 2015’te Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki disiplin hükümlerinde değişiklik yapmış ve “izinsiz gösteri ve toplantı düzenlemek ve katılmak” okuldan 1-5 gün arasında uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar arasında sayılmıştı.

MEB’den itiraz

Bakanlık düzenlemeyi, “izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantıya dair disiplin hükmünün okul sınırları içindeki davranışlara ilişkin olduğu, eğitim öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma, inceleme ile ilgili faaliyetlerin yürütüleceğine ilişkin anayasal hükme rağmen, okul sınırları içinde izinsiz yapılacak gösterilerin eğitim öğretim faaliyetlerini sekteye uğratacağı, anayasal hak olan eğitim hakkının kullanımını engelleyeceği” ifadeleri ile savundu. Ancak MEB, “izinsiz gösteri, toplantı”nın okul dışında yapılması durumunda idarenin yaptırımının ne olacağı konusunda bir açıklama yapamadı.

Danıştay kararın gerekçesinde ise, “İzinsiz gösteri ve toplantıya dair hükmün okul sınırları içindeki davranışlara ilişkin olduğu belirtilse de, bu husus açık şekilde belirtilmediğinden maddenin uygulayıcısı konumunda bulunan idareler tarafından okul dışındaki davranışların da soruşturulmasına ve disiplin cezası uygulanmasına sebebiyet verecektir” ifadeleri kullanıldı.

İkna odalarından ceza çıkmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı proje okul uygulamasını protesto eden öğrenciler okul müdürleri tarafından ikna odalarına alınmış ve disiplin cezası ile tehdit edilmişlerdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı ile proje okul protestolarına katılan öğrenciler, yönetmeliğin bu maddesi gerekçe gösterilerek soruşturulamayacak ve cezalandırılamayacak.