Dersim Dernekleri Federasyonu: Danıştay, Munzur Vadisi’ndeki 2 HES’e yönelik iptal kararını onadı

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) yaptığı açıklama ile Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan 2 HES için yargı sürecinin tamamladığını ve projelerin iptal edildiğini duyurdu.

Munzur’da yapılması planlanan 2 hidroelektrik santralleri (HES) projesi Danıştay 6. Dairesi tarafından durduruldu.

Haberi, Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) sosyal medya hesabından “Kamuoyuna duyurulur. 2010 yılından beridir takip ettiğimiz Munzur Vadisi’nde yer alan iki baraj projesine yönelik iptal kararları Danıştay 6. Dairesi tarafından onaylanarak kesinleşti. Yargı süreci tamamen sona erdi.

Davalı idarelerin Temyiz ve Karar Düzeltme talepleri reddedildi” paylaşımıyla duyurdu.