Danıştay, Millet bahçesinin adının "100. Yıl Atatürk Parkı" olarak değiştirilmesine açılan soruşturmayı iptal etti

Rize’nin Fındıklı İlçesi'nde Millet Bahçesi’nin adının “100. Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştiren Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve 7 CHP'li meclis üyesi hakkında verilen soruşturma izni iptal edildi.

Fındıklı sahilinde yaptırılan Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi'nin ismini “100. Yıl Atatürk Parkı” ve “Kazım Koyuncü Kültür Sanat Evi” olarak değiştirilmesiyle ilgili tartışma yeni boyut kazandı. İçişleri Bakanlığı, ilçenin CHP'li Başkanı Ercüment Cervatoğlu ile 7 CHP'li belediye meclis üyesi hakkında, yaptıkları tabela değişikliğiyle “kamuyu 7 bin 864 lira zarara uğrattıkları” iddiasıyla soruşturulmalarına izin verdi. Cervatoğlu da, Danıştay'a başvurarak, soruşturma izninin iptalini istedi. Davaya, Danıştay Birinci Dairesi baktı. Yüksek mahkeme, “adı geçenlere isnat edilen eylemlerin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığını” belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın iznini iptal etti.

"Ne belediye başkanı ne de meclis üyeleri kamuyu zarara uğratmamıştır"

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP'li Başkan Ercüment Cervatoğlu, bu kararı şöyle değerlendirdi:

“Atatürk ismini vermek ve bu ismi asmanın cezası olamazdı. Danıştay'ın bu kararı halkımızı memnun etmiştir ve göstermiştir ki ne belediye başkanı ne de meclis üyeleri kamuyu zarara uğratmamıştır. Bizler Meciyle, halkımızla birlikte, ‘söz, yetki, karar halkındır' diyerek kamu yararı için çalışanlarız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi soruşturmalar, davalar ve baskılar halka hizmet etmemizin önüne geçemeyecektir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayarak ülkemizin dört bir yanında desteklerini esirgemeyen Fındıklı dostlarına, Fındıklı halkına ve gönüllü avukatlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Karadeniz'in evrensel değeri olan Kazım Koyuncu onurumuzdur. Her şeye rağmen Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyetimizin ilerici değerlerini yaşatmaya, halk için halkla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”