Danıştay, MEB'in 'rehber öğretmen' kararını bozdu; 'Norm Kadro Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), anaokullarında rehber öğretmen bulundurma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararın Danıştay tarafından bozulmasının ardından “Norm Kadro Yönetmeliği”nde değişikliğe gitti. Ardından MEB, yönetmelikte yaptığı düzenlemeyle 150 öğrenciye ulaşan anaokullarında bir rehber öğretmen görevlendirilmesine olanak sağladı.

Norm Kadro Yönetmeliği, özel okullarda 100 öğrenciye, devlet okullarında ise her 500 öğrenciye bir rehber öğretmen düşecek şekilde düzenlendi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberi şöyle:

‘Eğitim Kampüsü’ modeli özellere

Önceki gün değiştirilen yönetmelikle, Bakanlık’ın daha önce mevzuatta yer verdiği ‘eğitim kampüsü’ projesinin özel okullarda hayata geçirilmesinin önü açıldı. Değişik tür ve derecedeki birden fazla özel okul ile bu okullara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, laboratuvar, kütüphane, spor alanı gibi alanları içerisinde bulunduran kampüslerin açılmasına olanak sağlandı.



Özel öğretime teşvik amacıyla bütçesinden geçen yıl 1 milyar 200 milyon lira harcayan MEB’in, “Norm Kadro Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle özel eğitim kurumlarına sağladığı ayrıcalık bununla da sınırlı kalmadı.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılan TEOG’un yerine getirilen yeni ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin özel okulların neredeyse tüm taleplerini kabul eden MEB, öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmeliğe de ’özel okul ayarı’ verdi.

Norm kadrosu kararı

Öğrenci sayısı 100 ve 100’ün katlarına ulaşan özel eğitim kurumlarına bir ilave rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilmesi kararlaştırıldı. Devlet okullarına verilecek ek rehberlik öğretmeni kadrosu için koşulan, “Öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması” şartında ise değişikliğe gidilmedi. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle böylelikle, devlet okulunda okuyan her 500 öğrenciye 1 rehber öğretmen düşmesine karşın özel okulda okuyan her 100 öğrenciye 1 rehber öğretmen düşmesi sağlandı.