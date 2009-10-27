Danıştay katilleri 10 gün izlenip yakalanmadı mı?

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ERGENKON SANIĞI DANIŞTAY BASKININDA GÖRÜNTÜLENDİ / VİDEO

Danıştay davasında mahkûm olduktan sonra Ergenekon'da yargılanmaya başlayan Osman Yıldırım'ın saldırı günü çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Polis kayıtlarında da, Danıştay'a 17 Mayıs 2006'da yapılan saldırıdan 10 gün önce saldırganların dinlemeye alındığına ilişkin mahkeme kararı kayıtları bulundu. Kayıtları ortaya çıkaran NTV, "Bu tarihlerde yanlışlık yoksa Danıştay saldırganlarının saldırıdan 10 gün önce dinlemeye alındıkları ve saldırı yapacakları bilindiği halde yakalanmadıkları sonucu çıkıyor" yorumunu yaptı.NTV'nin ortaya çıkardığı görüntülerde Osman Yıldırım Ankara'da görünüyor. Alparslan Aslan'ın yaptığı saldırıdan hemen sonra telefon konuşması yaptığı görülen Osman Yıldırım'ın dinleme kayıtlarının da bulunduğu belirtildi. Canlı yayında Banu Güven'in sorularını yanıtlayan NTV İstihbarat Şefi Erdoğan Durna, saldırıdan hemen sonraki telefon konuşmasında Osman Yıldırım'a "Alparslan Aslan'ın sorulduğuna" dikkat çekti.Durna, polis kayıtlarında tam altı yerde, Danıştay saldırganlarının 7 mayıs 2006'da mahkeme kararıyla telefon dinlemesine alındığının kaydedildiğine de işaret etti. Bu tarihin, Danıştay saldırısından 10 gün önceye tekabül ettiğini vurgulayan Durna, "Bu tarihlerin sehven, yani yanlışlıkla öyle kaydedildiğini umuyorum. Yoksa, Danıştay saldırısının önceden bilindiği, ancak sanıkların buna rağmen yakalanmadığı gibi vahim bir durum çıkıyor ortaya" yorumunu yaptı.NTV'nin ortaya çıkardığı görüntüler arasında, Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasına ilişkin kayıtlar da yer alıyor. Osman Yıldırım, Ergenekon davasına önce gizli tanık olarak daha sonra da sanık olarak dahil oldu.Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinin bombalanması konusunda da önemli açıklamada bulundu.