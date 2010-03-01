Danıştay kararı TEKEL işçilerine umut verdi

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Türkel: 4-C'yi yok edeceğiz

Evren: Mücadele yeni başlıyor Evren: Mücadele yeni başlıyor

Sevinç gözyaşları

Destek sürüyor

Tazminat almaya devam

Tek Gıda-İş Sendikası, 4 şubat tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan ''30 gün içerisinde'' ibaresinin iptali ile davacı sendika üyeleri açısından, 31 ocak itibariyle iş akitleri kamu tarafından feshedilmiş ve 30 günlük sürenin 2 martta doluyor olması da gözetilerek, öncelikle idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi, geçici personelin 4-C'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini durdurdu.31 ocak itibariyle iş akitleri kamu tarafından feshedilen TEKEL işçilerine 4-C'ye geçiş için tanınan 30 günlük süre yarın (2 Mart 2010) doluyordu.Daire kararının gerekçesinde, ''İşçilerin geçecekleri statüyü, çalışma koşullarını inceleme ve hak arama özgürlüğü yönünden konuyu değerlendirerek bir karar verebilmelerine olanak sağlayacak yeni bir süre saptanması gerekirken, daha önceki bakanlar kurulu kararına atıf yapılmak suretiyle süre belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir'' denildi.Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, kararın ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde toplanan işçilere seslendi.Türkel, şöyle konuştu:“Sendikasına inanmış, dayanışma içinde olan TEKEL işçisi arkadaşlarımızdan 8 bin 300'ünden 3 bin civarında müracaat olmuş. 5 bin müracaat etmeyen arkadaşımıza çağrı yapıyoruz; şimdi onların günü.TEKEL mücadelesinde yeni bir süreç başlıyor. 4-C'yi kabul etmedik, bundan sonra da yok edeceğiz. Biz elimizi uzattık, özlük haklarımızın verilmesini bekliyoruz."Kararı değerlendireceklerini belirten Türkel, yarın (2 Mart 2010) saat 10.30’da bundan sonra ne yapacaklarıyla ilgili basın toplantısı yapacaklarını söyledi.KESK Genel Başkanı Sami Evren de, TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada, “Unutmayalım henüz kazanmadık. Henüz mücadelemiz bitmedi, yeni başlıyor. Şimdi bize düşen görev Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaşan eylemlerimizi, emekçilerin birleşik mücadelesinin nasıl kazanılacağını göstermek için yaygınlaştırmak. Son noktayı koymak için 4-C'yi artık kaldırın" diye konuştu.Düdükler, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde kararı sevinçle karşılayan TEKEL işçilerinin arasına giren Türkel'in duygulandığı görüldü.Bu arada, kararın ardından çadırlarından büyük bir sevinçle çıkan TEKEL işçileri sloganlar atarak Türk-İş Genel Merkezi önüne geldi.Burada alkışlar ve ıslıklarla sloganlarını sürdüren TEKEL işçilerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı.Bazı kadın işçiler de düdükler çalarak sevinç gösterisinde bulundu.Sakarya Caddesi ve çevresindeki çadırlarda eylemlerini sürdüren işçilerin sevinç gösterileri devam ediyor. İşçiler müzikler eşliğinde halay çekerek, sloganlar atıyor.Eylemlerinin 77. gününde TEKEL işçilerine destek ziyaretleri de sürdü.Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITA) ve Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri çadırlardaki işçileri ziyaret ederek, mücadelelerine hak verdiklerini belirtti.Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden bir grup da, Sakarya Caddesi'nden Yüksel Caddesi'ne kadar yürüyerek bir basın açıklaması yaptı.İşçilere destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden topladıkları imzaları vermek üzere gruptan seçilen kişiler TBMM'ye gitti.Bu kararla hükümet yeni bir süre belirleyene kadar, işçilerin 4-C'ye başvuru hakları saklı kalacak. Bu sürede de iş kaybı tazminatı almaya devam edecekler.İşçiler bu süre zarfında 1100 TL’ye varan iş kaybı tazminatı alabilecek. Bu tazminat, 4-C’yle kıyaslandığında yüksek bir rakam olarak dikkat çekiyor.4-C'yi reddeden TEKEL işçileri, 77 gündür Ankara'da eylem yapıyorlar.Hükümet, işçilere çadırları kaldırmaları için Şubat sonuna kadar süre vermiş, daha sonra bu süre yarına kadar uzatılmıştı.