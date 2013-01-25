Danıştay kararı sonrasında başörtülü avukat duruşma salonunda

Danıştay 8. Dairesi'nin, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarında yer alan avukatların ''başları açık'' görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararının ardından başörtülü bir avukat ''müşteki'' vekili olarak duruşmaya katıldı.

Danıştay 8. Dairesinin konuya ilişkin kararının ardından, Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir hakaret davasında ''müşteki'' vekili olan avukat Şule Dağlı, duruşmaya başörtülü olarak katıldı.

Davaya bakan hakim, duruşma tutanağına ''Müdahil vekilinin türbanlı olduğu görüldü'' ibaresini yazdırdı. Duruşmada söz konusu durumun sorulması üzerine avukat Şule Dağlı, Danıştay 8. Dairesi'nin 2012/5257 dosyalı kararına binaen Türkiye Barolar Birliği'nin 20. maddesinin ''başı açık'' ibaresinin yürütmesinin durdurması kararı verildiğini hatırlatarak, ''bu nedenle duruşmaya başım kapalı giriyorum'' dedi.

Duruşmada avukatlık görevini başörtülü olarak yerine getiren avukat Şule Dağlı, daha sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şule Dağlı, uygulamanın ilk gününde Kadıköy Adliyesi'nde bir hakaret davasına başörtüsü ile girdiğini anlatarak, ''Duruşmada hakim 'bu şekilde mi gireceksiniz' diye sordu. Ben de Danıştay'ın dünkü yürütmeyi durdurma kararını hatırlatarak başörtüsü ile duruşmaya gireceğimi söyledim. Konudan haberdar olmadığını, karara ilişkin bir yazı almadığını ve bu nedenle başörtülü girdiğimi tutanağa geçireceğini söyledi. Söz konusu tutanak baroya gönderilecekmiş. Bu şekilde davayı takip ettim ve ayrıldım. Bundan sonra da işlerimi başörtüsü ile takip edeceğim'' diye konuştu.

Bu durumdan son derece mutlu olduğunu ifade eden avukat Dağlı şunları söyledi:

''Yıllardan beri verdiğimiz bir mücadelemiz vardı. Bu mücadelenin sonucunda Danıştay'ın da haklı bir karar verdiğini düşünüyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin Meslek Kuralları 20. maddesinde düzenlenen bir durum söz konusuydu yasağı teşkil eden. Bu maddede avukatlar mahkemelerde başı açık olarak görev yapar diyordu. Anayasada, hak ve özgürlükler kanunlu sınırlanır diyor. Kanun değil, yönetmelik değil ancak meslek kuralı ile bize bu yasakçı tavır uygulanıyor.''