Danıştay kararı Erdoğan'ı kızdırdı

YSK: Kapatılan belde belediyeler de seçime girebilecek

Başbakan Tayyip Erdoğan, kapatılması öngörülen belde belediyelerine seçim yolunu açan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını eleştirdi; "Türkiye'de demek ki, ikinci bir Anayasa Mahkemesi daha çıktı" dedi.Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, "Belde belediyelerini, 2 binin altındaki nüfusa sahip ve hizmet verilmesinin ne teori ne pratik planda mümkün olmadığını gördüğümüz için ve bu beldelerimizin çok daha kaliteli bir hizmet alabilmesi için bu adımı attık" diyerek, kapatma kararını savundu."Bu belediyelerimizin tamamına yakınında bir tane mimar, mühendis bulamazsınız. Böyle sıkıntıların olduğu yerler" diyen Başbakan, "Bunların 800'ü AK Partili belediye olduğu halde böyle bir kararı aldık. Burada beklentimiz siyasi rant elde etmek değil. Sadece ülkemizin yerel yönetimlerde daha iyi hizmeti alabilmesi noktasında böyle bir adımı attık" dedi.Bu kararı alan merciinin TBMM olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: "Yasama organının böyle bir kararı almasından sonra Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunulmuştur ve mahkeme de bazı düzeltmelerle bu kararı onaylamıştır. Ben yeni bir şey öğrendim şimdi; Türkiye'de demek ki, ikinci bir Anayasa Mahkemesi daha çıktı. Yani Anayasa Mahkemesi bir tane var Türkiye'de. İkinci bir Anayasa Mahkemesi yok. Yasama organının çıkardığı kanunların üzerinde tasarruf yetkisi olan sadece Anayasa Mahkemesi'dir. Beni şaşırtan bir olay olmuştur."Siyaseten bir sıkıntı görmediklerini belirten Erdoğan, "Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışmalarını yapıyor. Biz seçimlere girer, yine mücadelemizi veririz. Bana göre bütün o beldeler kaybetmiştir. Niye? Hizmet noktasında kaybetmiştir. Önemli olan oraya hizmeti verecek olan kurumun gücü var mı, yok mu? Gücü yoksa oraya hizmet gitmez. Ama efendim burası belde, mahalle veya köy değil. Mahalle olur, hizmetin güzeli giderse o mu daha iyi, belde olupta çok ilkel bir şekilde kalırsa o mu iyi?" dedi.