'Danıştay Kanunu'ndaki rötarın nedeni adli kolluk'

Meclis gündemine bu hafta gelmesi beklenen Danıştay Yasa Tasarısı’ndaki rötarın nedeninin adli kolluk düzenlemesi olduğu öne sürüldü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’ya giderken açık kalan mikrofona yansıyan talimatının sırrının da bu düzenleme olduğu ortaya çıktı. Taraf gazetesinden Dilek Gedik’in haberine göre hükümet bu hafta gündeme gelmesi beklenen Danıştay yasa tasarısına adli kolluk ile ilgili düzenlemeyi eklemeyi planlıyor. Böylelikle, yönetmeliği iptal edilen adli kolluk düzenlemesi, CMK’nın ilgili maddesinde yapılacak değişiklikle yasalaştırılmış olacak.

Erdoğan’ın önceki akşam Atatürk Havalimanı’ndan ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’la diyaloğu açık kalan mikrofonlara yansımıştı. Diyaloğa göre Atalay, Erdoğan’ın kulağına eğilerek, “Danıştay Kanunu gelecekti, onu geri mi çektik?” diye sormuştu. Erdoğan da, “O şeyi, şu anda yapmıyoruz” diyerek cevap vermiş; Bakan Atalay da, “Ne oldu, nereye koyacağız?” sorusunu yöneltmişti. Enerji Bakanı Taner Yıldız mikrofonun açık olduğunu fark edip Atalay’ı uyarmış ve mikrofonu kapatmıştı. Edinilen bilgiye göre, AKP, Başbakan’ın “bekletin” dediği Danıştay yasa tasarısına Meclis Genel Kurulu aşamasında verilecek önergelerle önemli düzenlemeler planlıyor. Genel Kurul görüşmelerinde Danıştay’ın akçeli davalarda yürütmeyi durdurma yetkisini tırpanlayan ve hakim yapısını değiştiren yasa tasarısının Ceza Muhakemeleri Kanunu’yla (CMK) ilgili bir düzenlemeyi içeren maddesine ekleme yapılması planlanıyor.

Danıştay yasasına adli kolluk eklemesi

Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu Adli Kolluk Yönetmeliği’ndeki polisin amirine, savcının başsavcıya el koydukları olaylar, yakalanan kişiler ve alınan tedbirler hakkında derhal bilgi verme zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenleme böylece yasal kılıfa bürünmüş olacak. Mevcut CMK’nın soruşturmanın gizliliğini düzenleyen 157. maddesine göre yasanın başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma hakkına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizli kalmak zorunda. Yapılacak bu düzenleme ile yönetmelikle gerçekleştirilemeyen değişikliğin yasal olarak yapılması planlanıyor.