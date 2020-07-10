Danıştay'ın 'Ayasofya' kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair kararı iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 20.53'te millete sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece Ayasofya'nın ibadete açılmasının önü açıldı.
Danıştay'ın kararını açıklamasının ardından Twitter'dan paylaşım yapan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." dedi.
Öte yandan ziyaretlerin devam ettiği Ayasofya'nın çevresi öğleden sonra tedbir amacıyla bariyerlerle çevrildi.
TIKLAYIN - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti