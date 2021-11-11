Danıştay, Emniyet'in 'ses ve görüntü kaydı alınmasını engellemek için' yayımladığı genelgeye “Dur” dedi

Danıştay 10. Dairesi, toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliği ile durdurdu.
Kararın gerekçesinde, "Emniyet Genelgesiyle haberleşme hürriyeti kısıtlanmıştır. Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir" ifadeleri yer aldı.
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Danıştay’ın kararına konu Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi 27 Nisan 2021’de yayımlanmıştı. İlgili birimlere gönderilen genelgede; polisin olduğu olaylarda vatandaşların görüntü almasına fırsat verilmemesi, ısrar edenler hakkında adli işlem yapılması istenmişti. İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” ve bu durumun personelin görevini engellediği savunulmuştu.