Danıştay, Emniyet'in 'ses ve görüntü kaydı alınmasını engellemek için' yayımladığı genelgeye “Dur” dedi

Danıştay’ın kararına konu Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi 27 Nisan 2021’de yayımlanmıştı. İlgili birimlere gönderilen genelgede; polisin olduğu olaylarda vatandaşların görüntü almasına fırsat verilmemesi, ısrar edenler hakkında adli işlem yapılması istenmişti. İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” ve bu durumun personelin görevini engellediği savunulmuştu. TIKLAYIN | Emniyet Genel Müdürlüğü: Personelimiz görevini yaparken eylemin niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak TIKLAYIN - Emniyet'in 'ses ve görüntü kaydı alınmasını engellemek için' yayımladığı genelgeye tepki: Ayasaya'ya aykırıdır, yok hükmündedir