Danıştay, Dink cinayetinde İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu buldu

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL manevi olmak üzere kabulüne, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar vermişti.
Kararın düzeltilmesi talebi reddedildi
Davalı İçişleri Bakanlığı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.
Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesini istedi. Danıştay, kararın düzeltilmesi istemini reddetti.
Danıştay Daire Başkanı Yılmaz Akçil'den karşı oy
Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Hrant Dink'in ailesine manevi tazminat olarak 100 bin Euro ödenmesine karar verildiğini, açılan bu davada da manevi tazminata hükmedilmesi halinde mükerrerlik ortaya çıkacağını belirterek İdare Mahkemesi kararının manevi tazminata ilişkin kısmının bozulmasını talep etti ve karşı oy kullandı.