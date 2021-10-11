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Danıştay, Dink cinayetinde İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu buldu

Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat verilecek

11 Ekim 2021 19:50

Hrant Dink'in öldürülmesinde 'hizmet kusuru' olduğu gerekçesiyle eşi Rakel Dink, kızları Sera ve Delal ile oğlu Arat Dink'in açtığı maddi ve manevi 1.5 milyon liralık tazminat davasında Danıştay, Dink'in öldürülmesinden İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemenin 1 milyon 66 bin liralık tazminat kararını onadı.

Eski Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları, Hrant Dink'in öldürülmesi olayında İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 500 bin TL maddi ve 1 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1.5 milyon TL tazminat davası açmıştı.

Mahkeme idareyi kusurlu buldu

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Agos Gazetesi'nde yayınlanan bazı aşırı milliyetçi grupların tepkisine yol açan makaleler nedeniyle Hrant Dink'in hedef haline geldiği, yaşama hakkının açık ve yakın bir tehlike içerisinde bulunduğu, dolayısıyla da kendisinin talebini beklemeden koruma tedbirinin alınması gerektiğine dikkat çekerek Hrant Dink'in yaşama hakkının korunmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu noktasında kuşkuya yer bulunmadığına karar vermişti.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL manevi olmak üzere kabulüne, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar vermişti.

Kararın düzeltilmesi talebi reddedildi

Davalı İçişleri Bakanlığı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.

Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesini istedi. Danıştay, kararın düzeltilmesi istemini reddetti.

Danıştay Daire Başkanı Yılmaz Akçil'den karşı oy 

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Hrant Dink'in ailesine manevi tazminat olarak 100 bin Euro ödenmesine karar verildiğini, açılan bu davada da manevi tazminata hükmedilmesi halinde mükerrerlik ortaya çıkacağını belirterek İdare Mahkemesi kararının manevi tazminata ilişkin kısmının bozulmasını talep etti ve karşı oy kullandı.

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