Danıştay'dan emsal karar; öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek

Danıştay 10. Dairesi, üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi statüsündeki doktorların, muayenehane açabileceğine hükmetti.

Tam Gün Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından serbest meslek icra etme hakkı olan öğretim üyesi statüsündeki hekimler muayenehanelerini kapatmak ile üniversitede çalışmaya devam etmek arasında tercih yapmak zorunda kalmıştı. Danıştay emsal bir karara imza atarak, öğretim üyesi doktorların muayenehane açabileceğine hükmetti.

Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz aylarda üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi statüsündeki doktorları yakından ilgilendiren bir karara imza attı.



2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan öğretim üyelerinden serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin, mesai saatleri sonrasında serbest olarak çalışabilmeleri açısından hukuksal olarak eşit statüde olduklarına karar verdi.

Tek kriter

Habertürk yazarı Yasemin Güneri'nin aktardığına göre, muayenehane açmak isteyen öğretim üyeleri için tek bir kriter belirlendi. O kriter de, 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle muayenehane açma hakkı bulunan veya muayenehanesi olanlar yeniden muayenehane açabilecek.

Danıştay 10. Dairesi'nin 2020/159 Esas ve 20121/178 Karar numaralı kararında 18 Ocak 2014 tarihinde serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabileceklerine dikkat çekildi.