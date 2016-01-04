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Çevre

Danıştay, çevrecilerin Alakır'la ilgili talebini kabul etti

Antalya Dostları Derneği, Alakır'da yapılması planlanan HES'le ilgili dava açabilecek

04 Ocak 2016 17:23

Danıştay, Antalya Kumluca'daki Alakır Nehri'nde yapılması planlanan Dereköy HES'le ilgili ‘ÇED Olumlu’ raporunun iptalini talep eden Antalya Dostları Derneği'nin dava açma yetkisi olduğuna karar verdi.

Yerel mahkemenin, Antalya Dostları Derneği’nin 'meslek örgütü olmaması' sebebiyle reddettiği dava talebini, Danıştay'ın 'kentin ekolojik değerleriyle birlikte belleğinin korunması için uğraş verdiği' gerekçesiyle kabul ettiği aktarıldı.

DHA’dan Mustafa Kozak’ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED Olumlu’ raporunun iptali için Antalya Dostları Derneği ve çevreciler Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Ancak mahkeme, davacı kişilerin Kumluca'da ikamet etmedikleri, Antalya Dostları Derneği'nin ise yasayla kurulan bir meslek örgütü olmaması gerekçeleriyle davayı reddetti.

Bunun üzerine Antalya Dostları Derneği ile diğer şikayetçiler, mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olmadığı iddiasıyla bozulması talebiyle Danıştay'a başvurdu.

 

Danıştay kararı bozdu

 

Danıştay 14'üncü Dairesi, Antalya Dostları Derneği'nin amaçları arasında kentin değerleri, doğal çevresi, akarsuları, sulak alanları, kumulları, kıyıları, ormanları, yeşil alanları, meydanları, ortak kent arazileri ile havzasının bir bütün halinde ekolojik değerleriyle birlikte belleğinin korunması için uğraş verip bu amaç doğrultusunda adli ve idari mercilere başvurmanın da bulunduğuna dikkat çekip, Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Danıştay 14'üncü Dairesi, diğer davacılarla ilgili de mahkemenin verdiği kararın onanmasına ve karar düzeltme yolunun da kapalı olduğuna hükmetti.

 

“Umut ediyorum ki...”

 

Danıştay kararını değerlendiren Antalya Dostları Derneği Başkanı avukat İsmail Duygulu, bundan sonraki süreçte Dereköy HES ile ilgili 'ÇED Olumlu' raporunun iptali için açtıkları davanın devam edeceğini açıkladı. Duygulu, "Umut ediyorum ki olumlu bir neticeye ulaşacağız" dedi.

Antalya Dostları Derneği'nin avukatı Tuğhan Çiftçi ise hukuki sürecin tamamlanması beklenilmeden HES'lerin yapımına devam edildiğini belirterek, bunun sonucunun ekonomik ve ekolojik bir yıkım olacağını iddia etti.

 

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