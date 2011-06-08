-DANIŞTAY BAŞKANINI SEÇİYOR ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Mustafa Birden'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığı için yapılan seçim başladı. Danıştay Başkanı seçilebilmek için 8 yıl Danıştay üyeliği yapmış olmak gerekiyor. Seçime katılmak isteyenler, seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazıyla başvurabilecekleri gibi toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabiliyor veya teklif edilebiliyor. Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu'nun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Başkan seçilebilmek için Danıştay'ın 156 üye sayısının salt çoğunluğu olan 78'i bulmak gerekiyor. Ancak Danıştay'da iki üyelik kadrosu boş bulunduğu için 154 üye oy kullanacak. Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimlerde ilk üç oylamada sonuç alınamazsa üçüncü turda en çok oyu alan 2 aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak. Bu turdan da sonuç alınmazsa seçim yeniden aday gösterilerek tekrarlanacak. Danıştayın yeni başkanı yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl süreyle görev yapacak. Danıştay başkan adaylığı için Danıştay Başkanvekili Sinan Yörükoğlu ile Danıştay 1. Daire Üyesi Hüseyin Karakullukçu yarışıyor.