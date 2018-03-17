T24 LogoT24 Logo
Gündem

Danıştay Başkanı'ndan ilahiyatçılara: Cahiller, yobazlar, gericiler...

"Bu tür sözlerin mutlaka hukuki müeyyidesi olmalı"

17 Mart 2018 05:32

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, ilahiyatçı Nurettin Yıldız üzerinden tartışılan kadına ve sosyal hayata yönelik söylemler hakkında değerlendirmede bulundu. Güngör kendisine sorulan ilahiyatçıların soruşturmaya konu olan sözlerine ilişkin olarak, “Söylenenlerin İslam’la alakası yok. Bunlar cahilliktir, yobazlıktır, gericiliktir. Bunlar doğrudan topluma zararlıdır" dedi.

Güngör'ün sözlerini Milliyet'ten Serpil Çevikcan aktardı. Çevikcan'ın "Hukuki müeyyidesi olmalı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

 

Son dönemde Nurettin Yıldız ismi üzerinden tartışılan söz konusu söylemlere ilişkin olarak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün söyledikleri net.

Güngör’le Emine Erdoğan’ın verdiği yemekte sohbet etme imkânı bulduk.

Güngör, sözde ilahiyatçıların, soruşturmaya konu olan sözlerine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Söylenenlerin İslam’la alakası yok. Bunlar cahilliktir, yobazlıktır, gericiliktir. Bunlar doğrudan topluma zararlıdır.”

Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tür sözlerin mutlaka hukuki müeyyidesi olmalı. Toplumun birlik ve beraberliğini bölmeye yönelik, kadınları aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden bu yaklaşımların müeyyidesi olması lazım.”

ETİKETLER

zerrin güngörhaberaçıklamacahilleryobazlargericiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24