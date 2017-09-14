Danıştay Başkanı Zerrin Güngör için bir şikâyet daha: Her ağzına geleni söyleyemez!

Avukat İsmail Sami Çakmak, “CHP’nin yargıdan rahatsız olduğunu, sözde adalet kurultayı yaptığını” açıklayan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü, bir siyasi partiyi övüp diğerini hedef alarak “yargı tarafsızlığını, saygınlığını ayaklar altına aldığı” gerekçesiyle bir yurttaş olarak Danıştay Yasası gereği "disiplin soruşturması" ve "yargı organlarını aşağılamak"tan cezalandırılması istemiyle Danıştay Başkanlık Kurulu’na şikâyet etti. Çakmak, " ‘Hâkim kararı ile konuşur.’ Bu, bir özdeyiştir. Her ağzına ve aklına geleni rastgele konuşamaz" dedi.

Avukat İsmail Sami Çakmak, Danıştay Başkanı’nın "uymak ve sahip çıkmak zorunda olduğu anayasaya bağlı bir vatandaş" olarak yaptığı başvuruda; Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün söyledikleriyle “yargının tümüyle bir siyasi partiyle işbirliği, güçbirliği yaptığı”nı dillendirmeyi amaçladığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

“Bu söylemi TCK anlamında suç oluşturmaktadır. Çünkü, bu söylem, yargı organlarını alenen aşağılamaktan başka bir anlama gelmez. Bu söylemleri TCK 301/4 anlamında eleştiri olarak kabul edilemez. ‘Hâkim kararı ile konuşur.’ Bu, bir özdeyiştir. Her ağzına ve aklına geleni rastgele konuşamaz. Kaldı ki, şikâyetle üzerine yüklenen suçlamaları bilinçli -kasti- olarak dillendirmiş ve gerçekleştirmiştir.”

Şikâyet dilekçesinde, Güngör’ün Danıştay tarafından disipline sevk edilerek, “yüksek hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan hal ve hareketler” kapsamında soruşturulması, ayrıca hakkında Türk Ceza Yasası gereği suç duyurusunda bulunulması istendi.

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Cumhuriyet Halk Partisi de Danıştay'ı töhmet altında bıraktığı iddiasıyla Zerrin Güngör'ün disiplin kuruluna sevk edilmesi için Danıştay'a şikâyet etmişti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Hakimlik mesleğiyle bağdaşmayan beyan ve davranışları” iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasını, Güngör'ün hakkında soruşturma başlatılarak, kovuşturma neticesinde disiplin işlemlerinin gerçekleştirilmesini istemişti.