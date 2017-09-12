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CHP, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü Danıştay'a şikâyet edecek!

"Hâkimlik mesleğiyle bağdaşmayan beyan ve davranışları..."

12 Eylül 2017 11:10

Cumhuriyet Halk Partisi Danıştay'ı töhmet altında bıraktığı iddiasıyla  Zerrin Güngör'ün disiplin kuruluna sevk edilmesi için Danıştay'a başvuracak.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü şikayet etti: Disipline gönderilmeli.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Danıştay Başkanlığına Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü şikayet etti ve “Hakimlik mesleğiyle bağdaşmayan beyan ve davranışları” iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Tanrıkulu, Danıştay Başkanlığına yaptığı başvuruda Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkında soruşturma başlatılarak, kovuşturma neticesinde disiplin işlemlerinin gerçekleştirilmesini istedi.

Tanrıkulu, başvurusunda şöyle dedi: “Zerrin Güngör tarafından Danıştay Başkanı sıfatıyla Danıştayın 149. kuruluş yıl dönümünde yapılan konuşma ve konuşma öncesi/sonrası tutum ve davranışları kamuoyunda büyük bir infiale yol açmış, özellikle yargı bağımsızlığı ile hakimlik mesleğinin gerektirdiği vakar ve şeref ile bağdaşmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Belirtilen törendeki konuşma ve davranışlar sonrasında da basındaki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı ve damadı hakkındaki iddialar da ayrıca dikkat çekmekte ve araştırılmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir.

Danıştay Başkanı sıfatıyla gerek yüksek hakimlik niteliklerine gerekse de temsil ettiği yüksek mahkemenin taşıdığı değerlere tamamen aykırı beyan ve tutumları karşısında acil bir şekilde disiplin soruşturması başlatılması gerekmektedir. Zira, iktidar karşısında düğmesi olmayan cübbesinde önünü iliklemek için düğme arayan bir yüksek hakimin zaten güven duygusu yerle bir olmuş hukuk sistemimize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği ortadadır.” 

Başvuru bugün saaat 11.30'da yapıldı.

Ne olmuştu?

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştayın 149. Kuruluş Yıl Dönümü programında,  “16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir” dedi. Güngör ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salona girdiğinde cübbesinin olmayan düğmesini iliklemeye çalışmış, bu davranışı da tepki çekmişti

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