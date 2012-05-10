Danıştay Başkanı, başkanlık sistemini savundu

Danıştay'ın 144. Kuruluş Yıldönümü töreninde konuşan Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, konuşma metninin dışına çıkarak, başkanlık sistemini savundu.

Karakullukçu, konuyu tartışmanın hukuk devletine aykırı olmadığını belirterek, "Bu sistemin siyasi istikrar doğurması, ekonomiye olumlu yansıması, başarılı bir kuvvetler ayrımı gibi avantajları bulunmaktadır" dedi.

Yaşanılan coğrafyanın zorluğu gözetilerek konunun tartışılmasını isteyen Karakullukçu, "Herkesin ne olursa olsun üstündeki kıyafetten ayakkabısının bağcığına kadar yeniliğe açık olması lazım. Değişiklikten bir şey kaybetmezsiniz. Beğenmezseniz geri değiştirirsiniz ama bir yapın bakalım, ondan sonra görün" diye konuştu.

Konuşmasında yargı kararlarının eleştirilmesini ve yerine getirilmemesini eleştiren Karakullukçu, sorular üzerine, Danıştay'ın 19 Mayıs genelgesini iptal kararını eleştiren Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in sözlerinin eleştiri niteliğinde olduğunu, iptalden sonra yeni yönetmelik hazırlanmasının da hukuku dolanmak anlamını taşımadığını savundu.

Notlar:

Danıştay'daki törene muhalefetten katılan olmadı. Danıştay'ın yeni binasındaki ilk törende, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yargı organlarının temsilcileri hazır bulundu.

* Polis Bandosu, Gül'ü Mehter marşı, Erdoğan'ı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" şarkısı ile karşıladı.

* Karakullukçu'nun, metnin dışına çıkarak başkanlık sistemi ile ilgili açıklama yapması üzerine Gül ve Erdoğan, önlerine bıraktıkları kitapçığı yeniden inceledi.

* Danıştay Başkanı'nın, kitapçığı son derece hızlı bir biçimde okuması dikkati çekti.

* Giresunlu olan Karakullukçu, gazetecilerin "halk oyunlarına sizin de katılmanızı bekledik" sorusuna, gülerek, "bir dahaki sefere" yanıtını verdi.

* Karakullukçu, tören öncesinde Gül'ü beklerken, gazetecilere Danıştay mensupları için hazırlanan yeni cüppeleri tanıttı. Bordo ve altın yaldızlı yaka ve işlemelerden oluşan cüppelerin gücü ve barışı simgelediğini söyleyen Karakullukçu, cüppedeki işlemelerin Çatalhöyük'ten günümüze gelen "Hayat Ağacı" motifini sembolize ettiğini ifade etti. Karakullukçu, cüppedeki nakışların da zekayı, inceliği ve pratikliği gösterdiğini ifade etti.

* Gazetecilerin, daha önce büyük ilgi çeken yüzüğünü sormaları üzerine Karakullukçu, "Çok konuştunuz üzerine, o kayboldu, yenisini taktım. Sultan yüzüğü" diyerek, yeni yüzüğünü gösterdi. Yüzüğün hediye edildiğini ve manevi değerinin yüksek olduğunu belirten Karakullukçu, "Bu yüzük Danıştay’ın sultanı olduğunuz anlamına mı geliyor" sorusuna, "estağfurullah” yanıtını verdi. Karakullukçu, "Üzerindeki taş pırlanta mı" sorusunu da, "Pırlanta olsa burada ne işim var?" diye yanıtladı.

Karakullukçu, törenin ardından gazetecilerin ısrarı üzerine yüzüğünü bir kez daha gösterdi. Karakullukçu, "Bu yüzüğü nasıl koruyacaksınız" sorusuna, gülerek, "Artık bunu da kaybedersek biz de gideriz herhalde” yanıtını verdi.