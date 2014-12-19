Danıştay 42 yeni üyesiyle ilk kez toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı 9 üye ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'nın belirlediği 33 üye ile ilk toplantısını gerçekleştiren Danıştay'da 16. Daire Başkanlığı'na Fethi Aslan getirildi.

Danıştay Genel Kurulu bugün 42 yeni üyesiyle toplandı. Yasa gereği beş gün içinde toplanması gereken Danıştay Genel Kurulu bugün saat 14.30’da 188 üye ile toplandı. Genel Kurul’a, HSYK’nın yasa gereği seçtiği 33 üye ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı 9 üye de katıldı ve cüppe giydiler. Daha sonra kurulan iki daire için seçim yapıldı. Yeni kurulan 16. Daire için Fahrünisa Tunca ve Fethi Aslan aday oldular. Aslan ilk turda salt çoğunluk olan 98’in üzerinde 101 oy alarak başkan seçildi. 75 oy Tunca’ya çıkarken, 12 oy da boş atıldı. Danıştay Genel Kurulu öteki daire için seçimi sürdürüyor.

Yargıtay ve Danıştay'a 186 kişi atandı

Yargıtay ve Danıştay’daki 'paralel yapı'yı tasfiye amacıyla çıkarılan yargı paketiyle Yargıtay’daki daire sayısı 38’den 46’ya, Danıştay ise 15’i dava, 2’si idari daire olmak üzere 17 daireye çıkarıldı.



Yargı paketi kapsamında Yargıtay’a 144, Danıştay’a ise 42 üye atanmış oldu. Bu atamalardan sonra hem Yargıtay’da hem Danıştay’da iş bölümü yeniden yapılacak, daire başkanları üyelerin yerleri değişecek.