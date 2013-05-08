Danıştay 145 yaşında

"Şurayı Devlet" adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay, 145. yaşını kutluyor.

Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan "Şurayı Devlet", imparatorluk döneminde 54 yıl görev yaptı.

Danıştayın faaliyeti, 4 Kasım 1922'de İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının "Meclis Hükümeti"nin yönetimine geçtiği sırada sona erdi. Cumhuriyet devrinde 669 sayılı Kanun'la Danıştay yeniden kuruldu ve 6 Temmuz 1927'de çalışmaya başladı.

Aylin Sırıklı Dal'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Anayasa'da öngörülen yüksek mahkemelerden Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde görev yapıyor.

Danıştayın, 2011'de, ilgili Kanun'da yapılan değişiklikle 13 olan daire sayısı 15'e, 95 olan üyesi sayısı ise 156'ya çıkarıldı. Yüksek Mahkemede bugün, idari görevleriyle yargı görevini yürütecek daireler birbirinden ayrı çalışıyor.

Yüksek Mahkemede dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak, tutanakları hazırlamak ve karar taslaklarını yazmakla görevli tetkik hakimleri ve davalar hakkında hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar da hizmet veriyor.

Yeni kurulan 15. Daire geçen yıl en çok karar çıkaran daire oldu

Açılan ve sonuçlandırılan dava istatistiklerine göre, Yüksek Mahkemede, en çok dava 146 bin 595 ile 2011'de, en az dava da 50 bin 937 ile 2003 yılında açıldı. Geçen yıl 143 bin 133 dosyanın geldiği Danıştayda, 2001 ve 2002 yıllarında, önceki yıllardan kalan dosyalar dahil olmak üzere, gelen dosya sayısından daha fazla dosya sonuçlandırıldı.

Danıştayda, 2010 yılında açılan 123 bin 497 davanın 99 bin 474'ü, 2011'de açılan 146 bin 595 davanın da 110 bin 22'si, 2012'de açılan 143 bin 133 davadan 140 bin 815'i sonuçlandırıldı.

Kanun'da yapılan değişikliğin ardından Danıştayda kurulan 15. Daire, geçen yıl en çok dosyanın karara bağlandığı yer oldu. Daire, 15 bin 368 dosyayı sonuçlandırdı. 15. Daireyi, 12 bin 519 dosyayla 12. Daire, 11 bin 651 dosyayla 8. Daire, 11 bin 220 kararla 9. Daire, 11 bin 131 dosyayla 2. Daire izledi.

Etkinlikler

Danıştayın 145. kuruluş yıl dönümünde, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukcu'nun başkanlığındaki heyet, 9 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. 10 Mayıs'taki törenin ardından Danıştayda sempozyum düzenlenecek. Karakullukcu, aynı günün akşamı, TBMM'de kokteyl verecek.