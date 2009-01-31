Danışmanın ‘hazinesi’ çalındı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 1999’dan bu yana danışmanlığını yapan ve İDO Yönetim Kurulu üyesi de olan Fethi Turgut hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Soysal, evinden 950 bin dolar, 200 bin euro ve 2 kilogram altın çalınan Turgut’un, polise 10 gün sonra başvurduğunu, çalınanların değerini çok daha düşük gösterdiğini ve hırsızları tanıdığını söyleyen bir kişiye “Alacağımızı ahirete bıraktık” dediğini öne sürdü.

Soysal, 2008’in yaz aylarında Turgut’un oğlunu kandıran ve içkisine ilaç katan bir kadının, Maltepe’deki evinde arkadaşlarıyla birlikte hırsızlık yaptığını ve evde bulunan üç kasadan küçük olanı yanlarına alarak götürdüklerini söyledi. Kasadan 950 bin dolar, 200 bin euro ve 2 kilogram altın çıktığını öne süren Soysal, Turgut’un 10 gün sonra emniyete 15 bin TL, 200 bin dolar ve 300-400 gram kadar altının çalındığını bildirdiğini anlattı. Soysal, şu iddiaları dile getirdi:

“Bu kadar büyük paranın peşine düşmemesi, bu kişiyi savcılığa bildirmemesi ne kadar mantıklıdır? Topbaş’ın yıllarca danışmanlığını yapmış birisinin evinde bu kadar yüksek miktarda paranın ne işi var?”





